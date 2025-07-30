Украина в этом году планирует привлечь $39 млрд внешнего финансирования — Свириденко

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

«Работаем с партнерами также на перспективу — чтобы обеспечить стабильность финансирования в 2026 году. Все запланированные августовские платежи поступят вовремя. Правительство выполнит все социальные обязательства перед гражданами в полном объеме», — подчеркнула Свириденко.

По ее словам, Кабмин также ожидает положительного решения Верховной Рады относительно изменений в госбюджет, которое позволит обеспечить потребности сектора безопасности и обороны.

Читайте также: Украина планирует обратиться за дополнительным финансированием в МВФ