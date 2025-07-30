Украина работает над привлечением $39 миллиардов внешнего финансирования до конца текущего года и уже готовит почву для стабильной финансовой поддержки в 2026 году. Об этом написала премьер-министр Юлия Свириденко в телеграм-канал.
Украина в этом году планирует привлечь $39 млрд внешнего финансирования — Свириденко
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«Работаем с партнерами также на перспективу — чтобы обеспечить стабильность финансирования в 2026 году. Все запланированные августовские платежи поступят вовремя. Правительство выполнит все социальные обязательства перед гражданами в полном объеме», — подчеркнула Свириденко.
По ее словам, Кабмин также ожидает положительного решения Верховной Рады относительно изменений в госбюджет, которое позволит обеспечить потребности сектора безопасности и обороны.
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Источник: Минфин
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