Страны Персидского залива готовы увеличить добычу нефти на фоне новых санкций США против россии

Три ключевых страны Персидского залива — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт — имеют значительные резервные мощности для быстрого наращивания добычи нефти. Это может стать решающим фактором в случае введения США новых санкций против россии, угрожающих нарушить мировые поставки «черного золота». Об этом сообщает Reuters.

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Новые санкции, рассматриваемые Вашингтоном в случае недостижения россией мирного соглашения по Украине в определенный президентом США Дональдом Трампом срок, предусматривают 100% тарифы для покупателей российской нефти. Основными потребителями российского сырья сейчас являются Индия и Китай.

Последствия для рынка

В июне россия экспортировала 4,68 млн баррелей нефти в сутки (около 4,5% мирового спроса) и 2,5 млн баррелей нефтепродуктов. Оценить масштабы влияния потенциальных санкций на мировой рынок нефти сложно, учитывая текущую динамику спроса и предложения.

Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует, что к концу 2025 года мировой спрос на нефть вырастет всего на 700 000 баррелей в сутки, тогда как предложение резко увеличится на 2,1 млн баррелей в сутки, достигнув 105,1 млн баррелей в сутки в текущем году.

Рост предложения в последнее время в значительной степени обеспечивала группа ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией. Несмотря на общее снижение резервных мощностей группы, Саудовская Аравия имеет 2,3 млн баррелей в сутки, которые могут быть запущены в течение 90 дней.

ОАЭ и Кувейт также обладают значительными резервами — 900 000 и 600 000 баррелей в сутки соответственно. Это позволяет этим трем производителям быстро увеличить добычу при внезапных перебоях.

Дилемма ключевых покупателей российской нефти

Индия, в июне импортировавшая 1,5 млн баррелей российской нефти в сутки, находится в напряженных торговых переговорах с США. Поэтому Нью-Дели, вероятно, не захочет обострять споры с Вашингтоном и может отказаться от российских поставок в пользу более дорогих, но новых источников энергии.

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Китай, в прошлом месяце импортировавший около 2 млн баррелей российской нефти в сутки, вряд ли изменит свои модели закупок. Пекин уже сталкивается с несколькими уровнями американских тарифов и рассматривает свои связи с Москвой как стратегические.

Однако, как отмечает Reuters, финансы россии все равно будут ограничены, даже если Индия перестанет покупать ее нефть, поскольку Китай, вероятно, сможет закупать ее еще дешевле.

Напомним

Президент США Дональд Трамп 14 июля объявил 50-дневный ультиматум для россии, чтобы заставить его к заключению мирного соглашения по Украине. А уже 28 июля он заявил о намерении сократить этот срок до 10−12 дней.