Согласно решению Кабинета Министров, НАК «Нафтогаз Украины» перечислил в государственный бюджет 10,4 млрд грн дивидендов за 2024 год и налог на прибыль, что на 27% меньше, чем в прошлом.
Государство получило от Нафтогаза более 10 миллиардов — на четверть меньше, чем в прошлом году
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
«Согласно распоряжению правительства, другую часть прибыли Нафтогаз уже направил на подготовку страны к зиме, в частности, закупку импортного газа», — говорится в сообщении.
Напомним
«Минфин» писал, что в 2024 году Нафтогаз перечислил в государственный бюджет 14,3 млрд грн дивидендов и налогов по результатам работы в 2023 году.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Комментарии