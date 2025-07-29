Государство получило от Нафтогаза более 10 миллиардов — на четверть меньше, чем в прошлом году

Согласно решению Кабинета Министров, НАК «Нафтогаз Украины» перечислил в государственный бюджет 10,4 млрд грн дивидендов за 2024 год и налог на прибыль, что на 27% меньше, чем в прошлом.

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«Согласно распоряжению правительства, другую часть прибыли Нафтогаз уже направил на подготовку страны к зиме, в частности, закупку импортного газа», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что в 2024 году Нафтогаз перечислил в государственный бюджет 14,3 млрд грн дивидендов и налогов по результатам работы в 2023 году.