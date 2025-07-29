В Польше оценили потери от американских пошлин в $2,2 млрд

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«Американские пошлины на европейскую продукцию стали реальностью. Они вдвое меньше тех, что предложил президент Трамп в апреле, но радоваться не стоит. По предварительным оценкам, Польша может потерять около 8 миллиардов злотых (около $2,2 млрд в эквиваленте)», — написал премьер Польши в соцсетях.

Он добавил, что «под угрозой было 15 миллиардов».

Туск подчеркнул, что «потери будут серьезными по обе стороны Атлантики, но сложное торговое соглашение лучше бессмысленной войны пошлин между союзниками».

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Напомним

Торговое соглашение, заключенное 27 июля, устанавливает 15-процентный таможенный тариф на большинство поступающих в США товаров из ЕС. Это ниже 30 процентов, о которых сначала говорил президент США Дональд Трамп, но значительно превышает первоначальные надежды на соглашение с нулевыми пошлинами, пишет dpa.