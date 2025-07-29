Мерц: Торговое соглашение с США нанесет значительный ущерб экономике Германии

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 июля 2025, 10:44 Читати українською

Мерц: Торговое соглашение с США нанесет значительный ущерб экономике Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что недавно заключенное торговое соглашение между Европейским Союзом и Соединенными Штатами, предусматривающее 15-процентный таможенный тариф на большинство импорта из ЕС, нанесет «значительный ущерб» экспортно ориентированной экономике Германии, пишет DW.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что недавно заключенное торговое соглашение между Европейским Союзом и Соединенными Штатами, предусматривающее 15-процентный таможенный тариф на большинство импорта из ЕС, нанесет «значительный ущерб» экспортно ориентированной экономике Германии, пишет DW.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПозиция Мертвеца«Я не доволен этим результатом в смысле, что „это хорошо“.
Фото: tsn.ua

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Позиция Мертвеца

«Я не доволен этим результатом в смысле, что „это хорошо“. Но я скажу, что, учитывая исходную позицию, которую мы имели с Соединенными Штатами, большего достичь просто было невозможно», — цитирует его Reuters. «Немецкая экономика терпит значительный ущерб от этих тарифов», — указал Мерц, цитирует dpa.

В то же время Мерц выразил благодарность Европейской комиссии за «неутомимые переговоры» с американскими коллегами, в которых участвовали, в частности, правительства Германии, Франции и Италии. «Я лично не ожидал большего, чем этот результат», — сказал он.

Мерц: Последствия ощутит не только Европа, но и США

В то же время Мерц отметил, что последствия соглашения будут ощущаться не только в Германии и Европе, но и США. По его мнению, это приведет к повышению инфляции и общему нарушению трансатлантической торговли. «Эти тарифы, по моему твердому убеждению, также не в интересах Соединенных Штатов Америки», — сказал Мерц, добавив, что время покажет более широкие последствия.

Читайте также: Соглашение любой ценой: почему ЕС пошел на торговые уступки Трампу

Напомним

Торговое соглашение, заключенное 27 июля, устанавливает 15-процентный таможенный тариф на большинство поступающих в США товаров из ЕС. Это ниже 30 процентов, о которых сначала говорил президент США Дональд Трамп, но значительно превышает первоначальные надежды на соглашение с нулевыми пошлинами, пишет dpa.

В частности, пошлины на европейский автопром, ключевой сектор экономики Германии снижены до 15 процентов. Однако на отдельные товары, например алюминий и сталь, тарифы остались на уровне 50 процентов.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 24 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами