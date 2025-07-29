Мерц: Торговое соглашение с США нанесет значительный ущерб экономике Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что недавно заключенное торговое соглашение между Европейским Союзом и Соединенными Штатами, предусматривающее 15-процентный таможенный тариф на большинство импорта из ЕС, нанесет «значительный ущерб» экспортно ориентированной экономике Германии, пишет DW.

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Позиция Мертвеца

«Я не доволен этим результатом в смысле, что „это хорошо“. Но я скажу, что, учитывая исходную позицию, которую мы имели с Соединенными Штатами, большего достичь просто было невозможно», — цитирует его Reuters. «Немецкая экономика терпит значительный ущерб от этих тарифов», — указал Мерц, цитирует dpa.

В то же время Мерц выразил благодарность Европейской комиссии за «неутомимые переговоры» с американскими коллегами, в которых участвовали, в частности, правительства Германии, Франции и Италии. «Я лично не ожидал большего, чем этот результат», — сказал он.

Мерц: Последствия ощутит не только Европа, но и США

В то же время Мерц отметил, что последствия соглашения будут ощущаться не только в Германии и Европе, но и США. По его мнению, это приведет к повышению инфляции и общему нарушению трансатлантической торговли. «Эти тарифы, по моему твердому убеждению, также не в интересах Соединенных Штатов Америки», — сказал Мерц, добавив, что время покажет более широкие последствия.

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Напомним

Торговое соглашение, заключенное 27 июля, устанавливает 15-процентный таможенный тариф на большинство поступающих в США товаров из ЕС. Это ниже 30 процентов, о которых сначала говорил президент США Дональд Трамп, но значительно превышает первоначальные надежды на соглашение с нулевыми пошлинами, пишет dpa.

В частности, пошлины на европейский автопром, ключевой сектор экономики Германии снижены до 15 процентов. Однако на отдельные товары, например алюминий и сталь, тарифы остались на уровне 50 процентов.