Украинцы открыли в Польше более 600 ИТ-компаний во время большой войны

С начала полномасштабного вторжения в Польше открылось 610 украинских IT-компаний. Это втрое больше, чем в среднем в довоенные годы, сообщает DOU со ссылкой на данные Опендатабота.

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Отмечается, что за 5 лет до полномасштабной войны в Польше в среднем открывалось 76 компаний в год. А с 2022 по 2024 годы среднегодовая численность возросла до 195 компаний. А дальше ежегодно количество новых компаний становилось меньше:

2022 год — 249 компаний (41 компания в январе-феврале);

2023 год — 189 компаний;

2024 год — 147 компаний;

2025 год — 66 компаний.

Где в Польше открываются украинские ИТ-компании

Более половины компаний открылись в Мазовецком воеводстве, в частности в Варшаве. На втором месте — Малопольское воеводство (Краков), а на третьем — Нижнесилезское (Вроцлав). В то же время, на северной границе Польши IT-компании практически не открываются.

Количество IT-компаний в польских воеводствах:

Сколько средств имеют эти компании

Большинство зарегистрированных украинцами компаний в Польше имеют небольшой стартовый капитал. Так, более 80% (495 из 610) компаний имеют капитал менее 10 тысяч злотых (около $2700), что свидетельствует о преобладании микробизнеса.

Еще 68 компаний (около 11%) имеют капитал в пределах 10−50 тысяч злотых. Только 6 компаний задекларировали капитал более 500 тысяч злотых. Еще 5 компаний не предоставили данные о капитале.

Бизнесов со средним капиталом гораздо меньше.

Распределение IT-компаний по капиталу (в злотых):

Всего на начало июля 2025 года в Польше было зарегистрировано 29044 компании, конечными бенефициарами которых являются граждане Украины. Более 13 тысяч этих компаний было создано уже после начала полномасштабной войны. За последние 3,5 года в Польше открыли более 208 тысяч компаний, и 6% из них — украинские.

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Как трудоустроены украинские айтишники в Польше

Большинство украинских айтишников, переехавших за границу, живут в Польше — это 39%. Кстати, согласно зимнему зарплатному опросу DOU, разработчики составляют 43% всех переехавших тестировщики — 20%.

Причем более половины айтишников (55,7%) остаются оформленными в Украине, а 40,7% трудоустроены по польскому законодательству. Из переехавших айтишников больше всего сеньоров и медлей.

Средняя зарплата айтишников в Польше составляет $3 500. Специалисты, имеющие более 5 лет опыта, в среднем получают $5 000, а те, кто имеет менее 3 лет опыта, получает в среднем $1 150.

Средние зарплаты айтишников за границей: