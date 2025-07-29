С начала полномасштабного вторжения в Польше открылось 610 украинских IT-компаний. Это втрое больше, чем в среднем в довоенные годы, сообщает DOU со ссылкой на данные Опендатабота.
Украинцы открыли в Польше более 600 ИТ-компаний во время большой войны
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Отмечается, что за 5 лет до полномасштабной войны в Польше в среднем открывалось 76 компаний в год. А с 2022 по 2024 годы среднегодовая численность возросла до 195 компаний. А дальше ежегодно количество новых компаний становилось меньше:
- 2022 год — 249 компаний (41 компания в январе-феврале);
- 2023 год — 189 компаний;
- 2024 год — 147 компаний;
- 2025 год — 66 компаний.
Где в Польше открываются украинские ИТ-компании
Более половины компаний открылись в Мазовецком воеводстве, в частности в Варшаве. На втором месте — Малопольское воеводство (Краков), а на третьем — Нижнесилезское (Вроцлав). В то же время, на северной границе Польши IT-компании практически не открываются.
Количество IT-компаний в польских воеводствах:
Сколько средств имеют эти компании
Большинство зарегистрированных украинцами компаний в Польше имеют небольшой стартовый капитал. Так, более 80% (495 из 610) компаний имеют капитал менее 10 тысяч злотых (около $2700), что свидетельствует о преобладании микробизнеса.
Еще 68 компаний (около 11%) имеют капитал в пределах 10−50 тысяч злотых. Только 6 компаний задекларировали капитал более 500 тысяч злотых. Еще 5 компаний не предоставили данные о капитале.
Бизнесов со средним капиталом гораздо меньше.
Распределение IT-компаний по капиталу (в злотых):
Всего на начало июля 2025 года в Польше было зарегистрировано 29044 компании, конечными бенефициарами которых являются граждане Украины. Более 13 тысяч этих компаний было создано уже после начала полномасштабной войны. За последние 3,5 года в Польше открыли более 208 тысяч компаний, и 6% из них — украинские.
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Как трудоустроены украинские айтишники в Польше
Большинство украинских айтишников, переехавших за границу, живут в Польше — это 39%. Кстати, согласно зимнему зарплатному опросу DOU, разработчики составляют 43% всех переехавших тестировщики — 20%.
Причем более половины айтишников (55,7%) остаются оформленными в Украине, а 40,7% трудоустроены по польскому законодательству. Из переехавших айтишников больше всего сеньоров и медлей.
Средняя зарплата айтишников в Польше составляет $3 500. Специалисты, имеющие более 5 лет опыта, в среднем получают $5 000, а те, кто имеет менее 3 лет опыта, получает в среднем $1 150.
Средние зарплаты айтишников за границей:
Комментарии - 1
Прикольно, тільки це не досягнення, а лакмус кадрової кризи і релокації бізнесу, котрі викликані не виключно прильотами і потребами в забезпеченні безпеки життя, тут далеко не останню роль відіграють тупі закони, корупційна складова, відношення можновладців до народу як до скота, котрий можна зачинити в межах клітки, невміння/небажання влади йти шляхом дипломатії, бодай якимось, по суті нині сидять собі в кріслах, домовляються про гроші, потім частинку пилять, собі в карман (добрий вечір чоловіку мсєшниці на ліжку з баксами), а холопи нехай воюють до останнього українця, головне побільше на псевдопатріотичні ідеали тиснути, бо меншовартісні таке люблять, поки не зрозуміють, що вони для влади лише гарматне м`ясо, котре кидають в котел, щоб володар був задоволений і міг заробляти та комфортно жити.
Айтішніки і криптобіржі не переносять бізнеси з країн де все окей, і суто фразою «у нас же війна» тут все вже давно не визначається)) особливо після тендерних скандалів і проведення ля бусифікасьйон, бо виявляється, що деякі з холопів хто порозумніше, все-таки хоче жити і планувати своє майбутнє і не готовий через невміння панів вести зовнішню політику — подихати і голосувати своїми ногами на мінному полі :)