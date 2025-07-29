Стресс-тест для украинских айтишников: что происходит с ИТ-ФОПами в 2025 году

Новое исследование YouControl.Market проливает свет на динамику развития ИТ-предпринимательства в Украине за первые шесть месяцев 2025 года. Аналитики проанализировали регистрации, закрытия, региональные и гендерные особенности, чтобы выявить важнейшие тенденции, формирующие будущее ИТ-сектора.

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Общая динамика

За первые три месяца 2025 свою деятельность прекратили 16,7 тыс. ИТ-ФОПов. Чтобы понять масштаб этого явления, сравним эту цифру с показателями предыдущего года: это на 135,4% больше, чем в I квартале 2024 года (7 079 прекращений) и почти вдвое больше, чем во втором квартале 2024 года (8 316 прекращений).

За первое полугодие 2025 года было зарегистрировано 18,5 тыс. новых предпринимателей в сфере ИТ — это всего на 4,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было открыто 19,3 тыс. ФОПов.

Если первое полугодие 2024 завершилось с положительным приростом в 4 тыс. ИТ-ФОП (19,4 тыс. открытых против 15,4 тыс. прекращенных), то первое полугодие 2025 года показало отрицательный баланс в минус 7 тыс. предпринимателей (18,4 тыс. открытых против 25,4 тыс. прекращенных).

Региональное распределение

Анализ региональных данных за первое полугодие 2025 г. выявляет не только сохранение традиционных центров тяготения, но и появление новых точек роста, что свидетельствует о постепенной трансформации ИТ-карты Украины.

По данным аналитической системы YC.Market, первая пятерка регионов по количеству вновь ИТ-ФОП в первом полугодии 2025 года остается ожидаемой. Ее возглавляет Киев, где было зарегистрировано 3,7 тыс. новых предпринимателей. Далее следуют Львовская (1,9 тыс.), Днепропетровская (1,7 тыс.), Харьковская (1,5 тыс.) и Киевская (1,3 тыс.) области. Суммарно на эти пять регионов приходится более половины всех новых ИТ-бизнесов страны.

Наиболее интересные процессы проходят за пределами традиционной пятерки лидеров. Ряд областей продемонстрировал высокие темпы роста количества новых ИТ-ФОП, что позволяет говорить о формировании новых центров предпринимательской активности в отрасли.

Абсолютным лидером по относительному приросту в первые 6 месяцев 2025 года стала Закарпатская область, где количество новых регистраций выросло на 28,7% по сравнению с первым полугодием 2024 года. Динамику также показали Полтавская (17,5%), Ровенская (14,1%), Николаевская (11,1%) и Тернопольская (9,6%) области.

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Гендерное распределение

Гендерное распределение среди вновь ИТ-ФОП демонстрирует стабильность и почти полный паритет. Во втором квартале 2025 года доля женщин среди новых предпринимателей в сфере ИТ составила 51,6%.

Этот показатель практически не изменился по сравнению со вторым кварталом 2024 г., когда он составлял 52,2%. Это подтверждает общенациональный тренд, в котором женщины являются движущей силой в создании новых бизнесов.

В структуре прекращенных ФОП произошел существенный сдвиг. Если во втором квартале 2024 года на женщин приходилось 29,6% всех прекращенных ИТ-ФОП, то во втором квартале 2025 года эта доля подскочила до 39%.

Соответственно, доля мужчин среди закрывших малый бизнес сократилась с 70,4% до 61%. Хотя в абсолютных числах мужчины все еще прекращают больше ФОПов, темпы роста количества прекращений среди женщин значительно выше.