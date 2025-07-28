Бизнес в россии столкнулся с самым сильным кризисом неплатежей со времен пандемии

Малый и средний бизнес (МСБ) в россии сталкивается с резким ухудшением платежной дисциплины, а кризис неплатежей достиг масштабов, невиданных со времен пандемии 2020 года. Каждая четвертая компания за последние полгода столкнулась с недобросовестным поведением контрагентов, например задержка оплаты или полный отказ платить за поставленные товары и услуги. Об этом пишет Moscow Times.

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Падение бизнес-активности и ухудшение настроений

Согласно ежемесячному исследованию Промсвязьбанка и ассоциации «Опора россии», индекс деловой активности МСБ (RSBI) снижается с середины прошлого года и приблизился к черте, отделяющей рост от спада. В июне значение индекса составило 51 пункт — минимум с осени 2022 года.

Особенно сложная ситуация с продажами: в июне они упали почти у половины опрошенных предприятий (47%), тогда как рост зафиксировали лишь 13%. На фоне этого ухудшаются и ожидания бизнеса: только 26% предпринимателей рассчитывают на рост продаж в будущем, что является минимальным показателем с начала года.

Причины кризиса: высокие ставки и налоговое давление

Главной причиной кризиса неплатежей эксперты называют высокую ключевую ставку центробанка.

«Цепочки платежей разрушаются, в том числе и из-за того, что даже крупные компании задерживают оплату поставок. Лучше подержать немного и даже штрафы заплатить, но все перекрывает ставка», — объяснял ситуацию председатель РСПП Александр Шохин.

Проблемы усугубляются и из-за усиления фискальной нагрузки: с этого года вырос налог на прибыль, а компании с оборотом более 60 млн рублей обязали уплачивать НДС. Опрос зафиксировал учащение случаев блокировки счетов МСБ из-за просрочки налоговых платежей.

Рост просроченной задолженности

Проблемы бизнеса отражаются и в официальной статистике. По данным центробанка, за первые пять месяцев года просроченная задолженность МСБ по кредитам выросла почти на 20% и на 1 июня достигла 766 млрд рублей. Доля просроченных кредитов в общем портфеле выросла с 4,4% до 4,9%.