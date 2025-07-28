Премьер Франции о торговом соглашении ЕС и США: Пасмурный день для Европы

Премьер-министр Франции Франсуа Байру считает заключение торгового соглашения между Европейским Союзом и США «мрачным днем» для Европы. Об этом пишет DW.

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Что известно

«Соглашение фон дер Ляен-Трамп: это пасмурный день, когда альянс свободных народов, собранных для утверждения своих ценностей и защиты своих интересов, решает подчиниться», — написал он на платформе X.

В Европарламенте также критикуют торговое соглашение с США

Глава комитета по международной торговле Европейского парламента Бернд Ланге назвал соглашение «однобоким».

«15-процентный тариф на импорт означает примерно четырехкратное увеличение предыдущих тарифных ставок. В то же время импортные пошлины на товары из США будут нулевыми», — цитирует его Tagesschau. Этот дисбаланс усугубит конкурентоспособность ЕС, добавил он.

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Кроме того, Ланге отметил, что 600 миллиардов евро, которые ЕС должен инвестировать в США, не создадут стабильных рабочих мест в Европе — это против европейских интересов.

Глава комитета ЕП по вопросам внутреннего рынка Анна Каваццини также назвала соглашение «очень неравным». «Стратегия шантажа» Трампа сработала, заявила представительница ФРГ в Европарламенте.

В свою очередь, сопредседатель фракции Левой партии Мартин Ширдеван забросил Европейской комиссии, что она уступила президенту США.

Напомним

27 июля президент США Дональд Трамп и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщили о заключении торгового соглашения между ЕС и США. Вашингтон оставит пошлину на товары из Евросоюза на уровне 15 процентов во всех отраслях, кроме поставок стали и алюминия — на них будет действовать ставка в 50 процентов.