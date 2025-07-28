Украина начала импортировать азербайджанский газ

Группа Нафтогаз заключила первое соглашение о закупке азербайджанского газа с компанией Группы SOCAR — SOCAR Energy Ukraine, и также впервые тестовую поставку газа осуществляют Трансбалканским коридором по маршруту Болгария — Румыния — украинская граница. Об этом сообщает Нафтогаз.

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«Это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, открывающий путь к долгосрочному сотрудничеству. А также еще один пример диверсификации источников и укрепления энергетической безопасности Украины», — отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.