Audi в первой половине 2025 года потеряла треть от всей своей прибыли

Автоконцерн Audi подвел итоги первого полугодия 2025 года с тревожными результатами: чистая прибыль сократилась на 37,5% по сравнению с прошлым годом и составила лишь 1,3 миллиарда евро , пишет Reuters.

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Причина

Это уже третий год подряд, когда компания показывает падение по сравнению с предыдущим периодом. В 2022 году прибыль еще держалась на уровне 4,4 миллиарда.

Основные причины такого обвала — высокие пошлины со стороны США, снижение продаж в Китае и дорогостоящая реструктуризация концерна. Особенно тяжело приходится премиальным брендам группы — Bentley и Lamborghini.

Audi, входящая в состав Volkswagen Group, была вынуждена понизить прогноз по выручке на весь 2025 год до 65−70 миллиардов евро.

Единственная надежда — возможная договоренность о снижении пошлин между ЕС и США.

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Финансовый директор Юрген Риттерсбергер объяснил, что только повышение американских пошлин обошлось Audi в 600 миллионов евро. В отличие от BMW, у Audi нет завода в США — и все дополнительные расходы компания вынуждена брать на себя.

Кроме того, реструктуризация в Германии, предусматривающая сокращение 7500 рабочих мест, также стоила компании 600 миллионов.