За шесть месяцев 2025 г. украинский автопарк пополнили около 33 тыс. новых легковушек. Из этого количества — 22,5 тыс. легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 10,4 тыс. приобрели юрлица. Об этом сообщает Укравтопром.
Новые автомобили в Украине: кто и сколько покупал в первом полугодии
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Следовательно, по сравнению с I полугодием 2024 г., продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка выросли на 5%, а в корпоративном упали — на 10%.
Какие модели выбирали
Покупая новые легковые авто частные покупатели предпочитали следующие модели:
- Toyota RAV-4 — 1336 ед.;
- BYD Song Plus — 944 ед.;
- Renault Duster — 913 ед;
- Hyundai Tucson — 851 ед;
- VW ID.Unyx — 801 ед.
В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
- Renault Duster — 1567 ед.;
- Skoda Octavia — 512 ед;
- Toyota Prado — 380 ед.;
- Toyota RAV-4 — 332 ед.;
- Skoda Kodiaq — 330 ед.
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Источник: Минфин
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