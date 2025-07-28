Новые автомобили в Украине: кто и сколько покупал в первом полугодии

За шесть месяцев 2025 г. украинский автопарк пополнили около 33 тыс. новых легковушек. Из этого количества — 22,5 тыс. легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 10,4 тыс. приобрели юрлица. Об этом сообщает Укравтопром.

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Следовательно, по сравнению с I полугодием 2024 г., продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка выросли на 5%, а в корпоративном упали — на 10%.

Какие модели выбирали

Покупая новые легковые авто частные покупатели предпочитали следующие модели:

Toyota RAV-4 — 1336 ед.;

BYD Song Plus — 944 ед.;

Renault Duster — 913 ед;

Hyundai Tucson — 851 ед;

VW ID.Unyx — 801 ед.

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались: