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28 июля 2025, 9:34 Читати українською

Евро растет после тарифного соглашения США и ЕС

Евро растет в понедельник, 28 июля, после объявления рамочного торгового соглашения между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, последнего из ряда соглашений, направленных на предотвращение глобальной торговой войны. Об этом пишет Reuters.

Евро растет в понедельник, 28 июля, после объявления рамочного торгового соглашения между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, последнего из ряда соглашений, направленных на предотвращение глобальной торговой войны.
Фото: depositphotos

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Курсы валют

Доллар почти не изменился на уровне 147,68 иены. Индекс доллара, отслеживающий курс доллара по отношению к основным валютам, упал на 0,1% до 97,534.

Фунт стерлингов торговался на уровне $1,34385, что на 0,1% меньше.

Австралийский доллар вырос на 0,2% до $0,6576, в то время как новозеландский киви-доллар остался неизменным на уровне $0,6019.

Курс евро в Азии вырос на 0,2% до $1,1763. Единая валюта выросла на 0,2% до 173,78 иены.

Читайте: Прогноз курса на 28 июля — 3 августа: почему евро снова может подскочить до 50 грн

Что предшествовало

В воскресенье на встрече в Шотландии президент США Дональд Трамп и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявили о соглашении, которое приведет к 15% тарифу на товары из ЕС, что вдвое меньше, чем Трамп угрожал ввести с 1 августа.

Высокопоставленные переговорщики США и Китая должны встретиться в Стокгольме в понедельник с целью продления торгового перемирия и предотвращения резкого повышения тарифов. Тем временем внимание инвесторов переключается на корпоративные отчеты и заседания центральных банков США и Японии.

«Это может быть положительная неделя, просто потому, что теперь мы знаем правила игры», — сказал Родриго Катриль, старший валютный стратег Национального банка Австралии.

«Теперь, когда больше ясности, можно было бы подумать, что не только в США, но и во всем мире будет немного больше желания рассматривать инвестиции, расширение и поиск возможностей», — сказал он в подкасте NAB.

Трамп заявил, что ЕС планирует инвестировать около 600 миллиардов долларов в США и значительно увеличить закупки американской энергетики и военного оборудования. Это соглашение похоже на то, что было заключено с токийскими переговорщиками на прошлой неделе, согласно которому Япония инвестирует около 550 миллиардов долларов в США, а также вводит 15% пошлины на свои автомобили и другой импорт.

Базовый 15% тариф многие в Европе все еще сочтут слишком высоким по сравнению с первоначальными ожиданиями Европы достичь соглашения о нулевых тарифах.

Китай должен заключить крепкое торговое соглашение с США до 12 августа. Прорыв на переговорах между США и Китаем в Стокгольме не ожидается, но аналитики заявили, что вероятно еще одно 90-дневное продолжение торгового перемирия, заключенного в середине мая.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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