Зеленский подписал закон об усовершенствовании работы АРМА

Президент Владимир Зеленский подписал 27 июля законопроект № 12374-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении институциональной способности Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и совершенствования механизмов управления активами. Соответствующий проект закона № 4503 -IX возвращен в парламент с подписью главы государства.

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«Благодарна Президенту Украины за усиление полномочий АРМА и подписание закона. Наша команда полгода боролась за то, чтобы этот Закон стал действенным и эффективным», — написала председатель АРМА Елена Дума.

По ее словам, после учета наших замечаний и публичных обсуждений Закон:

усиливает способность Нацагентства

открывает путь к управлению корпоративными правами рф и рб

предусматривает возможность передачи арестованных активов на нужды украинских военных, их реабилитации и жилье для ВПЛ.

«Мы также смогли добиться исключения из проекта закона нормы, прямо противоречившие Конституции и угрожавших антикоррупционной системе», — подытожила Дума.