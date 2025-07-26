Банк ухудшил прогноз по цене российской нефти до $55 за баррель

Центральный банк россии снизил цену на нефть для налогообложения на 2025−2026 годы до $55 за баррель из $60 в предварительном, апрельском прогнозе. Такие данные указаны в обновленном среднесрочном прогнозе, опубликованном 25 июля, пишет Лига.

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Прогноз по ценам

На 2027 год прогноз остался без изменений — $60 за баррель. Такой же уровень цены российской нефти банк ожидает в 2028 году.

С февраля Центробанк рф изменил подход и теперь прогнозирует непосредственно цену Urals, отказавшись от использования котировок Brent (эталонная марка нефти, добытая в Северном море).

В апреле российское Минэкономразвития также начало составлять прогноз, опираясь на цену Urals.

Оценка министерства отличается от ЦБ. По прогнозу Минэкономразвития, среднегодовая цена нефти марки Urals будет составлять в 2025 году $56 за баррель, в 2026 году — $61, в 2027 году — $63, в 2028 году — $65.

Укрепление рубля вместе с обвалом нефтяных цен вынудило российское правительство изменить бюджет, сократив нефтегазовые доходы на 2,6 трлн рублей — до 8,3 трлн (в 2024 году этот показатель составлял 11,13 трлн рублей) и увеличив дефицит более чем в 3,7%, до 3,3%.

Если рубль останется таким же крепким до конца года, то россия может недосчитаться еще примерно триллиона, а дефицит бюджета — приблизиться к 5 трлн рублей.