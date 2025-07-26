Отказ ЕС от торговых льгот будет стоить Украине $700 млн — НБУ

Национальный банк оценил конкретный ущерб от прекращения торговых преференций с Европейским Союзом. Они будут составлять около $700 миллионов в 2025 году, сказал замглавы НБУ Сергей Николайчук на мероприятии Центра экономической стратегии в пятницу, пишет Лига.

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«В апреле мы этот фактор рассматривали как риск, но учитывая то, что сегодня долгосрочное решение не было найдено, определенные потери для нас, к сожалению, будут. Их оцениваем для этого года примерно в $700 млн», — сказал Николайчук.

Ранее оценка НБУ была несколько выше — $800 млн.

Он добавил, что значительная часть поставок в Европу будет сохраняться, а часть экспорта может быть переориентирована на третьи рынки.

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Эти потери станут дополнительным вызовом для украинской экономики, страдающей вследствие интенсификации российских атак и других отрицательных факторов войны.

НБУ учел их в обновленном макроэкономическом прогнозе, ухудшив оценку роста ВВП на 2025 год до 2,1%.