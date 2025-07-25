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25 июля 2025, 19:16 Читати українською

Британский автопром столкнулся с рекордным падением производства

В Великобритании в первом полугодии 2025 года производство легковых автомобилей упало на 7,3% в годовом исчислении, до 385,81 тысячи, сообщило Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

В Великобритании в первом полугодии 2025 года производство легковых автомобилей упало на 7,3% в годовом исчислении, до 385,81 тысячи, сообщило Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДля внутреннего рынка было выпущено 89 102 машин, что на 16,1% меньше объема за январь-июнь 2024 года.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Для внутреннего рынка было выпущено 89 102 машин, что на 16,1% меньше объема за январь-июнь 2024 года. Производство автомобилей на экспорт сократилось на 4,3% — до 296 708 единиц.

Выпуск электромобилей увеличился на 1,8% и достиг 160 107, то есть на них пришлось 41,5% общего объема производства.

Почти 77% произведенных в Британии машин были отправлены на экспорт. Страны Евросоюза остались основными пунктами назначения британских машин (54,4% поставок), далее следуют США (15,9%), Китай (7,5%), Турция (4,1%) и Япония (2,7%).

Производство автомобилей в целом (легковые и коммерческие) в первом полугодии упало на 11,9% — до 417 232 штук.

«Глобальная экономическая неопределенность и торговый протекционизм негативно сказались на автомобильном производстве по всему миру, и Великобритания не является исключением. Таким образом, эти цифры не являются неожиданными, но остаются весьма разочаровывающими. Тем не менее есть предпосылки для возобновления роста», — заявил глава SMMT Майк Хоус, слова которого приводятся в пресс-релизе.

За весь 2025 год SMMT ожидает сокращение выпуска машин на 15%, тогда как в 2026 году предполагается увеличение на 6,4%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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