В июне 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 59,6 тысячи гривен. По сравнению с июнем прошлого года (54,6 тысячи гривен) она увеличилась на 9,2%. Об этом говорится в данных Министерства финансов.
60 тысяч в месяц: как растут зарплаты украинских чиновников
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Таким образом, зарплата выросла меньше инфляции за этот период (14,3%).
По данным ПФУ, средняя официальная зарплата в Украине в мае составила 20 355 гривен, увеличившись за год на 18,5%.
Как выросли зарплаты
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Лидирует по уровню зарплат Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — 100,6 тысяч гривен.
- На втором месте — Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) — 96,3 тысячи гривен.
- В Антимонопольном комитете платят 90,1 тысяч гривен.
- В Аппарате Верховной Рады средняя зарплата составляет 86,5 тысячи гривен.
- На пятом месте Секретариат Кабинета министров Украины — 80,2 тысячи гривен.
Где самые высокие зарплаты
Средняя зарплата руководства ведомств составляет 128,0 тысячи гривен.
- НАПК — 245,6 тысячи гривен (5 чиновников),
- Центральная избирательная комиссия — 206,4 тысячи гривен (18 человек),
- Счетная палата — 206,4 тысячи гривен (6 руководителей),
- Государственное космическое агентство Украины — 193,2 тысячи гривен (6 руководитель),
- НКРЭКУ — 191,0 тысячи гривен (7 человек).
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
https://www.work.ua/salary-kyiv-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
так скоро і до таксистів доберуться…