60 тысяч в месяц: как растут зарплаты украинских чиновников

В июне 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 59,6 тысячи гривен. По сравнению с июнем прошлого года (54,6 тысячи гривен) она увеличилась на 9,2%. Об этом говорится в данных Министерства финансов.

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Таким образом, зарплата выросла меньше инфляции за этот период (14,3%).

По данным ПФУ, средняя официальная зарплата в Украине в мае составила 20 355 гривен, увеличившись за год на 18,5%.

Как выросли зарплаты

Лидирует по уровню зарплат Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — 100,6 тысяч гривен.

На втором месте — Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) — 96,3 тысячи гривен.

В Антимонопольном комитете платят 90,1 тысяч гривен.

В Аппарате Верховной Рады средняя зарплата составляет 86,5 тысячи гривен.

На пятом месте Секретариат Кабинета министров Украины — 80,2 тысячи гривен.

Где самые высокие зарплаты

Средняя зарплата руководства ведомств составляет 128,0 тысячи гривен.