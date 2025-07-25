Tron Inc открыла торги на Nasdaq

Компания Tron Inc. объявила , что 24 июля 2025 года открыла торги на фондовой бирже Nasdaq. Церемония состоялась в Nasdaq MarketSite на Таймс-Сквере в Нью-Йорке.

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Подробности

«Открытие Nasdaq — это мощная веха на пути развития Tron Inc. С добавлением Джастина Сана в качестве глобального советника и нашим стратегическим расширением в сферу блокчейн-интегрированных казначеев, это событие подчеркивает наше видение создания долгосрочной ценности для акционеров через инновации и лидерство», — заявил генеральный директор компании Рич Миллер.

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Tron Inc., ранее известная как SRM Entertainment, Inc., является публичной компанией, внедряющей блокчейн-стратегию управления активами.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что криптовалютный проект Tron планирует выйти на фондовую биржу Nasdaq через четыре месяца после того, как SEC приостановила расследование против его основателя Джастина Сана.