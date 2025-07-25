Доля доллара в международных расчетах снизилась, евро укрепляет позиции

По итогам июня доля доллара США среди самых популярных валют для глобальных расчетов через SWIFT снизилась на 1 процентный пункт (п.п.), до 47,19%, следует из данных системы межбанковских расчетов.

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Незначительно снизилась и доля юаня, которая в мае была на уровне 2,89%, а уже в июне — 2,88%. Это стало новым самым низким уровнем у китайской валюты. При этом в сравнении с маем объем платежей в юанях вырос на 2,57%.

Положительную динамику в виде роста доли показал евро, который вырос с 23,56% в мае до 23,87%, и фунт стерлингов — с 7,06% до 7,59%.

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Причина падения

Причины падения позиций доллара связаны с изменением геополитической обстановки и активизацией региональных экономик Азии и Европы.

В свете текущих изменений эксперты ожидают дальнейшего перераспределения сил на мировом финансовом рынке, возможно усиление влияния китайского юаня и других валют развивающихся стран.

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