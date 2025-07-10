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10 июля 2025, 16:43 Читати українською

Доля доллара в мировых резервах упала, евро — выросла — МВФ

Доля доллара США в глобальных валютных резервах, о которых отчитываются страны в Международный валютный фонд, несколько снизилась на 0,1 п.п. до 57,7% в первом квартале 2025 г. Доля резервов в евро увеличилась. Об этом пишет Reuters.

Доля доллара США в глобальных валютных резервах, о которых отчитываются страны в Международный валютный фонд, несколько снизилась на 0,1 п.

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По данным отчета COFER (Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves), доля евро выросла с 19,8% до 20,1% — самого высокого уровня с конца 2022 года.

Наибольший рост показал швейцарский франк, доля которого в резервах выросла в четыре раза — до 0,8% на конец марта, что стало максимальным показателем с 1999 года, когда был введен евро. Также выросла доля фунта стерлингов.

С начала года валютные рынки испытали резкие колебания.

Доллар потерял почти 4% в первом квартале на фоне значительных политических изменений при администрации президента США Дональда Трампа — особенно в области торговли, безопасности и экономики, что подорвало доверие к ведущей мировой резервной валюте.

Падение доллара резко ускорилось во втором квартале, когда он подешевел более чем на 7% после введения Трампом масштабных тарифов в «день увольнения» в начале апреля, хотя некоторые из этих мер были временно прекращены.

В то же время швейцарский франк, считающийся «тихой гаванью», стал одной из сильнейших валют года, укрепившись на 14% по отношению к доллару.

Хотя колебания валют не всегда отражают готовность руководителей резервами их держать, последние события ужесточили дискуссии о том, находится ли доллар США под угрозой потери статуса основной мировой резервной валюты и центрального элемента глобальной денежной системы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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