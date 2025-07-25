Рынок новых авто в ЕС продолжает падать

В прошлом месяце спрос на новые легковые авто в ЕС снизился на 7% по сравнению с июнем 2024 г., сообщает Укравтопром.

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Что происходит

По данным АСЕА, за месяц на рынках ЕС было реализовано 1010,2 тысяч новых авто.

Негативную динамику спровоцировали такие сегменты авторынка, как бензиновые и дизельные автомобили.

Наибольшую долю рынка новых легковых автомобилей в ЕС охватили гибриды (HEV) — 35%.

Регистрация новых автомобилей в ЕС по источнику питания:

Гибриды (HEV) — 341 827 ед. (+6%);

Бензиновые авто — 280150 ед. (-25%);

Электромобили (BEV) — 168488 ед. (+8%);

Плагин-гибриды — 94178 ед. (+42%);

Дизельные — 90991 ед. (-34%);

Остальные — 34566 (+10%).

С начала года в странах ЕС было зарегистрировано почти 5,6 млн новых авто, что на 2% меньше, чем в прошлом.

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