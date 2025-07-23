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23 июля 2025, 13:10 Читати українською

Burning Man оказался на грани финансового коллапса — Bloomberg

Один из самых известных фестивалей мира — Burning Man — переживает крупнейший финансовый кризис в своей истории, пишет Bloomberg.

Один из самых известных фестивалей мира — Burning Man — переживает крупнейший финансовый кризис в своей истории, пишет Bloomberg.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноНекоммерческая организация Burning Man Project, которая ежегодно строит город в пустыне Невады на 80 тысяч человек, в прошлом году не смогла распродать билеты, а ее бюджетный дефицит достиг $20 млн при общих расходах около $59 млн.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Некоммерческая организация Burning Man Project, которая ежегодно строит город в пустыне Невады на 80 тысяч человек, в прошлом году не смогла распродать билеты, а ее бюджетный дефицит достиг $20 млн при общих расходах около $59 млн. В начале 2025 года у проекта не осталось финансовой подушки, и его дальнейшее существование оказалось под вопросом.

Финансовая модель фестиваля долгие годы держалась на продаже билетов и пожертвованиях, однако в 2024 году дала сбой.

Продажи впервые за десятилетие не покрыли даже минимальных затрат, а доля малообеспеченных участников продолжила снижаться. С 2015-го по 2024 год доля посетителей с доходом ниже $50 тысяч упала почти вдвое — с 47% до 27%. При этом расходы на организацию мероприятия резко выросли: с 2019 года почти в два раза подорожала аренда техники и оборудования, а фонд оплаты труда увеличился после пересмотра зарплат.

Рост цен на билеты не решил проблему: стандартный билет стоимостью $575 уже не покрывает себестоимость участия, а увеличить объем продаж невозможно — власти США ограничивают фестиваль 80 тысячами участников.

Ранее Burning Man компенсировал финансовый разрыв за счет продажи дорогостоящих билетов раннего доступа — до $2,5 тысячи — и сбора пожертвований.

Но в 2024 году не сработал и этот механизм: по оценке организаторов, интерес к фестивалю начал снижаться. Объемы пожертвований сократились, а участники предпочли более дешевые локальные аналоги — региональные Burning Man-подобные мероприятия, число которых по миру превысило сотню. Эти события не платят за использование бренда, но уводят аудиторию, отмечает агентство.

В попытке стабилизировать положение Burning Man Project сократил персонал и расходы, урезал внешние контракты и начал кампанию по привлечению доноров. Однако к концу 2024 года удалось собрать лишь $7 млн из необходимых $20 млн. Сейчас организаторы рассчитывают на более высокую среднюю стоимость билетов и активно убеждают обеспеченных участников поддерживать проект, в том числе за счет покупки дорогих билетов.

Среди поклонников фестиваля — технологические миллиардеры Сергей Брин, Илон Маск, Сэм Альтман и Дастин Московиц. Но, несмотря на регулярное присутствие на мероприятии, их участие не конвертируется в финансовую поддержку.

По внутренним данным, две трети от $60 млн пожертвований, собранных за последнее десятилетие, поступили всего от пяти анонимных доноров. При этом состоятельные участники охотно тратят миллионы на арт-объекты и инфраструктуру собственных лагерей, но не готовы финансировать базовые расходы фестиваля. Попытки ввести элементы более жесткой финансовой дисциплины встречают сопротивление внутри сообщества, опасающегося утраты уникальной культуры Burning Man.

Ситуацию осложняет политическая неопределенность. Почти 20% посетителей фестиваля — иностранцы, и в 2025 году у организаторов появились опасения, что в случае жесткой миграционной политики президента США Дональда Трампа мероприятие может столкнуться с новыми ограничениями.

Как отмечает Bloomberg, сейчас стратегия выживания Burning Man Project в первую очередь строится на изменении риторики. Организация по-прежнему продает билеты по многоуровневой системе — от $225 до $3 000 — но теперь делает больший акцент на том, что участники, располагающие средствами, должны оплачивать как минимум среднюю фактическую стоимость участия, которая в 2023 году составила $749.

Дорогие билеты официально позиционируются как способ субсидировать доступ для менее обеспеченных — «больше Burning Man для большего числа людей», говорится на сайте фестиваля.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
veritas69
veritas69
23 июля 2025, 14:37
#
Для тих хто може виїхати з України лише на той світ це новина з іншого виміру
+
0
yarg
yarg
23 июля 2025, 14:55
#
А військовослужбовців — відпускають у відпустки за кордон…
думай-те !
+
0
veritas69
veritas69
23 июля 2025, 15:14
#
Дякую, пане ТЦКашник але ні.
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