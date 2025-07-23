Президент Владимир Зеленский вечером 22 июля подписал законопроект № 12414, который сделает антикоррупционные органы зависимыми от решений генпрокурора. Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.
Зеленский подписал закон, ограничивающий независимость НАБУ и САП
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Документ уже опубликован в Голосе Украины и вступает в силу 23 июля.
Напомним
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Правками к законопроекту генпрокурора наделены полномочиями «быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам; предоставлять НАБУ обязательные письменные указания и истребовать материалы любых дел; передоверять востребованные дела любым прокурорам; поручать расследование дел, относящихся к подследственности НАБУ, другим органам».
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Источник: Минфин
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