Минфин привлек 17 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 22 июля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 17 млрд грн. Об этом говорится в сообщении министерства.

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Что предлагали инвестору

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь .

Напомним

«Минфин» писал, что в 2025 году Министерство финансов привлекло от выпуска государственных облигаций около 240 млрд грн.