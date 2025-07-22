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22 июля 2025, 19:45 Читати українською

ИИ и блокчейн являются наиболее перспективными направлениями для украинского финтеха — исследование

Искусственный интеллект, а также криптовалюты и блокчейн являются одними из самых перспективных направлений для развития финансово-технологической отрасли в Украине. Такого мнения придерживаются участники рынка, опрошенные в рамках исследования «Украинский каталог финтех-компаний 2025».

Искусственный интеллект, а также криптовалюты и блокчейн являются одними из самых перспективных направлений для развития финансово-технологической отрасли в Украине.

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Перспективные технологии и реальное внедрение

Согласно опросу 150 участников отрасли и банков, 90% респондентов назвали ИИ самой перспективной технологией для украинского рынка. При этом 43% компаний уже используют ее в своих рабочих процессах, что значительно больше по сравнению с 29% в прошлом году.

Блокчейн и криптовалюты также в топе ожиданий: 47% опрошенных считают это направление перспективным. Однако пока компании из этой сферы составляют лишь 3% от общей доли финтех-индустрии, а внедряют блокчейн-решения лишь 9% участников рынка. Это, по мнению аналитиков, указывает на большой потенциал для будущего роста.

Среди других перспективных направлений респонденты назвали платежные решения, цифровые кошельки и открытый банкинг.

Государственная поддержка инноваций

В исследовании также отмечены государственные инициативы, направленные на поддержку инноваций, в частности принятие постановления о запуске «регуляторной песочницы» для стартапов в сфере ИИ и блокчейна.

«Минцифра сделала развитие ИИ своим стратегическим приоритетом. Миссия — войти в топ-3 страны по интеграции ИИ в публичный сектор до 2030 года», — заявил главный директор Минцифры по вопросам И И Даниил Цьвок.

Он добавил, что сейчас ведется работа над двумя фундаментальными проектами: созданием украинской большой языковой модели и разработкой национальной стратегии развития ИИ до 2030 года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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