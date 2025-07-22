Почти 60% предпринимателей поддерживают переход на 4-дневную рабочую неделю — опрос

Украинские предприниматели в основном положительно относятся к идее перехода на четырехдневную рабочую неделю, но при условии сохранения общей 40-часовой продолжительности труда. В целом такую новацию поддерживают почти 60% бизнесменов. Об этом во вторник, 22 июля, сообщает Торгово-промышленная палата Украины, которая провела опрос среди предпринимателей.

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Результаты опроса

Согласно результатам, мнения предпринимателей разделились следующим образом:

31% считают, что переход на четырехдневную рабочую неделю (в формате четырех 10-часовых дней) положительно повлияет на производительность.

27% поддерживают идею, но при условии, что заработная плата работников не уменьшится.

16% заняли нейтральную позицию.

26% высказались против: 13% считают такой переход нецелесообразным из-за войны и экономического состояния, еще 13% просто настроены скорее негативно.

Украина и европейский контекст

Стандартная 40-часовая рабочая неделя в Украине длиннее, чем в некоторых странах Западной Европы, таких как Нидерланды (32,1 часа) или Германия (33,9 часа), но сопоставима с показателями соседних стран, например, Польши (38,9 часа). В настоящее время Министерство экономики Украины работает над проектом нового Трудового кодекса, который должен заменить устаревший Кодекс законов о труде.