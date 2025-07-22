Block Джека Дорси войдет в индекс S&P 500, акции компании стремительно выросли

Технологическая компания Block Inc., основанная создателем Twitter Джеком Дорси, будет включена в престижный фондовый индекс S&P 500. Это вызвало мгновенный скачок акций компании на 8,5%, что свидетельствует о высоком интересе со стороны инвесторов. Об этом пишет Traders Union.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Детали включения и реакция рынка

Акции Block заменят в индексе нефтяную компанию Hess Corp. Аналитики ожидают, что после официального включения спрос на ценные бумаги Block значительно возрастет, поскольку многие институциональные фонды, отслеживающие S&P 500, будут обязаны добавить их в свои портфели.

Новость была положительно воспринята и в биткоин-сообществе, поскольку Block является одной из самых известных публичных компаний, активно продвигающих биткоин-стратегию и обладающих значительными резервами в первой криптовалюте (8584 BTC).

Интересно, что Block уже давно соответствовала критериям для включения в индекс, но ее опередила криптобиржа Coinbase, которая вошла в S&P 500 в мае этого года.

Путь Block: от Square до флагмана финтеха

Компания была основана Джеком Дорси под названием Square как сервис для приема платежей для малого бизнеса. После продажи Twitter Илону Маску, Дорси полностью сосредоточился на ее развитии. Впоследствии компания была переименована в Block, что отразило новую миссию — создание децентрализованной финансовой экосистемы с акцентом на биткоин.

Ключевыми продуктами компании стали популярное платежное приложение Cash App, аппаратные кошельки для хранения криптовалюты и платформа TBD для децентрализованных сервисов. Благодаря этой стратегии к 2025 году Block превратилась в одного из лидеров финтех-сектора с капитализацией $48 млрд, что и позволило ей войти в S&P 500.

Что такое индекс S&P 500 и почему попасть в него так престижно

S&P 500 (Standard & Poor's 500) — это фондовый индекс, который отслеживает рыночную капитализацию 500 крупнейших публичных компаний США. Он считается одним из лучших и самых точных индикаторов здоровья американской экономики.

Почему включение в индекс так важно:

Знак качества и стабильности: чтобы попасть в S&P 500, компания должна соответствовать строгим критериям: иметь рыночную капитализацию более $18 млрд, быть прибыльной в течение последнего года, а ее акции должны быть высоколиквидными.

Включение в индекс является официальным признанием компании как одного из лидеров рынка.