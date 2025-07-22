Western Union рассматривает интеграцию стейблкоинов после принятия закона в США

Глобальный гигант в сфере денежных переводов Western Union изучает пути интеграции стейблкоинов в свою инфраструктуру цифровых кошельков. Этот шаг происходит на фоне роста легитимности стейблкоинов после принятия в США профильного закона GENIUS Act. Об этом во вторник, 22 июля, сообщает Bloomberg.

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Возможности для Western Union

Генеральный директор Western Union Девин Макгренахан заявил, что компания рассматривает стейблкоины как «возможность, а не угрозу». По его словам, компания изучает партнерства, которые позволят клиентам покупать и продавать стейблкоины. Также компания оценивает, как предложить продукты на базе стейблкоинов в своих цифровых кошельках по всему миру.

«Нам 175 лет, и мы были инновационными на протяжении всех этих 175 лет. И стейблкоин — это лишь еще одна возможность для инноваций», — отметил Макгренахан.

Он выделил три ключевых преимущества стейблкоинов: возможность более быстрых трансграничных переводов, облегчение конвертации между стейблкоинами и фиатными валютами, а также предоставление средства сохранения стоимости для клиентов в странах с нестабильной экономикой.

Катализатор — новый закон США

Комментарии руководителя Western Union прозвучали вскоре после того, как президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал закон GENIUS Act. Этот документ создает регуляторную базу для стейблкоинов, требуя их полного обеспечения долларами США или другими высоколиквидными активами, а также вводя обязательные аудиты для крупных эмитентов.

Почему это важно

Этот шаг может стать началом фундаментальных изменений в индустрии денежных переводов. Если Western Union успешно интегрирует стейблкоины, это может значительно сократить время транзакций (с дней до минут) и их стоимость, особенно для миллионов людей, отправляющих деньги в страны с нестабильными национальными валютами. Это также демонстрирует зрелую стратегию компании: вместо того, чтобы бороться с новой технологией как с угрозой, Western Union стремится адаптироваться и использовать ее как новую возможность для развития.

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