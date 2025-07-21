Банковское лобби США выступило против предоставления лицензий криптокомпаниям

Ведущие банковские и кредитные ассоциации США обратились в Управление контролера денежного обращения (OCC) с требованием приостановить рассмотрение заявок от криптокомпаний на получение банковских лицензий. По мнению лоббистов, одобрение таких заявок станет «фундаментальным отклонением» от текущей политики и несет риски для финансовой системы. Об этом в понедельник, 21 июля, пишет Cointelegraph.

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Аргументы против криптокомпаний

В своем письме Американская ассоциация банкиров и другие группы заявили, что предоставление статуса национального траст-банка таким компаниям, как эмитенты стейблкоинов Circle и Ripple, «вызывает значительные политические и процедурные опасения».

Лоббисты утверждают, что публичные части заявок криптокомпаний не содержат достаточно информации для общественного обсуждения их бизнес-моделей. Они также считают, что предлагаемая деятельность, такая как хранение цифровых активов, не является «деятельностью, которую исторически выполняли траст-банки». По их мнению, предоставление таким компаниям доступа к платежным сервисам может создать «риск для банковской и финансовой системы США».

Реакция криптосообщества

Представители криптоиндустрии отреагировали на письмо банковского лобби, увидев в нем попытку избежать конкуренции.

«Банки и кредитные союзы редко соглашаются хоть в чем-то. Но, похоже, они согласны, что у них наконец-то появится конкуренция со стороны криптовалют», — отметил представитель венчурной фирмы Paradigm Александр Грив.

Основательница криптобанка Custodia Bank Кейтлин Лонг назвала реакцию банковских ассоциаций «интересной» и предположила, что спор об использовании трастовых лицензий, вероятно, будет решаться в суде.

Контекст заявок

Напомним, что компании Circle, Ripple и Fidelity Digital Assets подали заявки в OCC на получение лицензии национального траст-банка. Такой статус позволит им работать по всей стране по единой федеральной лицензии, а не получать разрешения в каждом штате отдельно. Юристы отмечают, что недавно принятый закон о стейблкоинах GENIUS Act создает дополнительные стимулы для эмитентов искать именно такой, более широкий, лицензионный статус.

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Почему это важно

Письмо банковского лобби является первым выстрелом в большой юридической и лоббистской войне за будущее финансовой системы США. Это показывает, что традиционные финансовые учреждения воспринимают криптокомпании не просто как нишевых игроков, а как реальных конкурентов, способных отобрать у них долю прибыльного платежного рынка.

Спор идет не вокруг того, «регулировать ли криптовалюты», а вокруг того, «как именно их регулировать». Банки настаивают, что любая компания, которая хочет предоставлять банковские услуги, должна соответствовать тем же строгим требованиям, что и они. Криптокомпании, наоборот, стремятся получить специальный статус, учитывающий их технологическую уникальность.

От решения регулятора (OCC) теперь зависит очень многое. Если он встанет на сторону криптокомпаний, это может спровоцировать волну инноваций и усилить конкуренцию на финансовом рынке США. Если же он прислушается к аргументам банковского лобби, это может значительно замедлить интеграцию цифровых активов в мейнстрим. Эта битва определит, насколько быстро и на каких условиях криптовалюты станут полноценной частью американской финансовой инфраструктуры.

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