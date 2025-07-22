Налог на недвижимость принес местным бюджетам 5,6 млрд грн за полгода: где уплатили больше всего

За первые шесть месяцев 2025 года владельцы недвижимости уплатили в бюджет почти 5,6 миллиарда гривен налога на имущество, не являющегося земельным участком. Об этом говорится в данных Государственной налоговой службы Украины.

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По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уплата выросла на 18,4% или почти на 0,9 млрд гривен. В первом полугодии 2024 года местные бюджеты получили 4,7 млрд грн этого налога.

Где самые большие суммы налога:

Киев — 1,1 млрд грн,

Днепропетровская область — 571,9 млн грн,

Киевская область — 571,2 млн грн,

Одесская область — 543,7 млн. грн.

В ГНС напомнили, что в 2025 году физические лица — владельцы платят налог за отчетный 2024 год.

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Кто должен платить налог:

владельцы квартиры площадью более 60 кв. м;

владельцы домов площадью более 120 кв. м;

владельцы других типов жилья, в том числе их частных, свыше 180 кв. м.

Рассчитать сумму налога можно на онлайн-калькуляторе на веб портале ГНС https://tax.gov.ua/calculator/realty .