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22 июля 2025, 8:51 Читати українською

Налог на недвижимость принес местным бюджетам 5,6 млрд грн за полгода: где уплатили больше всего

За первые шесть месяцев 2025 года владельцы недвижимости уплатили в бюджет почти 5,6 миллиарда гривен налога на имущество, не являющегося земельным участком. Об этом говорится в данных Государственной налоговой службы Украины.

За первые шесть месяцев 2025 года владельцы недвижимости уплатили в бюджет почти 5,6 миллиарда гривен налога на имущество, не являющегося земельным участком.
Фото: depositphotos

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По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уплата выросла на 18,4% или почти на 0,9 млрд гривен. В первом полугодии 2024 года местные бюджеты получили 4,7 млрд грн этого налога.

Где самые большие суммы налога:

  • Киев — 1,1 млрд грн,
  • Днепропетровская область — 571,9 млн грн,
  • Киевская область — 571,2 млн грн,
  • Одесская область — 543,7 млн. грн.

В ГНС напомнили, что в 2025 году физические лица — владельцы платят налог за отчетный 2024 год.

Читайте также: Налог на недвижимость: с начала года уже уплачено 4,9 млрд гривен

Кто должен платить налог:

  • владельцы квартиры площадью более 60 кв. м;
  • владельцы домов площадью более 120 кв. м;
  • владельцы других типов жилья, в том числе их частных, свыше 180 кв. м.

Рассчитать сумму налога можно на онлайн-калькуляторе на веб портале ГНС https://tax.gov.ua/calculator/realty .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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