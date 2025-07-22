Свириденко рассказала, как будет действовать мораторий на проверку бизнеса

21 июля на первом заседании обновленного Совета национальной безопасности и обороны было принято решение о введении моратория на проверки бизнеса со стороны правоохранительных, таможенных, налоговых и других контролирующих органов. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

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Что означает введение моратория

По словам Свириденко, теперь контроль будет осуществляться лишь точечно — там, где действительно существуют высокие риски. Также планируется цифровизировать систему государственного надзора, чтобы сделать невозможным ручное вмешательство в процессы проверок.

«Прокуратура и правоохранительные органы уже проводят аудит открытых дел против предпринимателей. По его результатам, 30% этих производств — уже закрыты», — заявила премьер.

Задачей инициативы является устранение искусственных препятствий, блокирующих работу бизнеса, а также недопущение новых безосновательных производств.

Правительство готовится внести в Верховную Раду пакет законопроектов о защите бизнеса и реформе контролирующих органов. Речь идет, в частности, об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие нормативные акты.

Согласно инициативе новые уголовные производства против предпринимателей смогут согласовывать только Генеральный прокурор или руководители прокуратур регионального уровня. Аресты имущества и документов будут отменены, если они препятствуют работе предприятия. Также предусмотрено закрытие «зависших» дел, не имеющих достаточных доказательств.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что власти готовят мораторий на проверки бизнеса продолжительностью в год.