Капитализация NFT-рынка превысила $6 млрд

Общая капитализация NFT-рынка превысила $6,37 млрд, подскочив примерно на 22,5% за последние сутки с $5,2 млрд. Это самый высокий уровень с начала февраля 2024 года, согласно CoinGecko, пишет incrypted.

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По данным CryptoSlam, суточный объем продаж NFT составил более $41,6 млн, за семь дней этот показатель практически достиг отметки в $169 млн.

В частности, неизвестный трейдер приобрел 76 NFT из коллекции CryptoPunks за $13,5 млн.

Директор LVRG Research Ник Рак в комментарии The Block отметил: «NFT-рынок набирает обороты на фоне растущего аппетита к риску. Ethereum и другие альтокины демонстрируют рост, тогда как биткоин торгуется в узком диапазоне».

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Он добавил, что трейдеры просматривают такие коллекции, как CryptoPunks, ожидая повторного роста цены на фоне всеобщего «бычьего» цикла.

Инвестиционный директор Kronos Research Винсент Лю отметил, что долгосрочный интерес к NFT будет зависеть от активности пользователей. Исследовательница Presto Research Мин Жун отметила, что интерес сосредоточен на старых NFT-коллекциях, а не на новых релизах.