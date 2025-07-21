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21 июля 2025, 12:37 Читати українською

В Украине построили почти 600 МВт новой генерации за первое полугодие 2025 года

За первое полугодие 2025 года в регионах Украины создали дополнительные 591 МВт новой генерации. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Виктор Микита.

За первое полугодие 2025 года в регионах Украины создали дополнительные 591 МВт новой генерации.

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Что известно

«Общества и области уверенно держат курс на энергетическую децентрализацию», — отметил Микита.

Основную часть этой мощности предоставили ветровые и солнечные электростанции, а также установки в частных домохозяйствах.

В частности:

  • 84 МВт — от ветровых электростанций;
  • 101,4 МВт — от солнечных электростанций;
  • 84 МВт — от солнечных панелей в частных домах.

Отдельно еще более 320 МВт мощностей прибавили благодаря когенерационным установкам. Также заработали новые мини-ТЭС общей мощностью 1,2 МВт.

Это одна из приоритетных задач глав ОВА на местах. Работаем в рамках разработанных паспортов энергонезависимости регионов, который стал стратегическим инструментом эффективного развития распределенной генерации, в том числе и газовой, во всех областях Украины", — подчеркнул Микита.

Читайте также: Украина планирует построить до 1 ГВт маневренной генерации в 2024 году — Зеленский

Он добавил, что такая система делает Украину более устойчивой к российским атакам, ведь в случае повреждения одного участка сети другие будут работать.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
0
MAXAOH
MAXAOH
21 июля 2025, 13:24
#
Супер! Зеленский молодец!
+
0
3212242
3212242
21 июля 2025, 14:43
#
Особисто нагенерував мегавати потужності!
+
+15
Skeptik777
Skeptik777
21 июля 2025, 14:49
#
Тобто, якщо хтось налажав, то винен Зеленський, якщо щось хороше, то він тут ні до чого. Це клініка…
+
0
MAXAOH
MAXAOH
21 июля 2025, 14:55
#
Просто, не благодарные твари. Когда свет отключали, ныли, что Зеленский плохой. Когда свет больше года не отключают, во время войны, то ни одна с… к… спасибо не скажет!
+
0
3212242
3212242
21 июля 2025, 16:39
#
«А міг би й ножичком…»
+
0
MAXAOH
MAXAOH
21 июля 2025, 14:53
#
Таким обиженным, тыловым крысам как ты, всегда будет плохо и всегда будут все плохие!
+
0
3212242
3212242
21 июля 2025, 16:38
#
Що не так? Я підкреслив потужний внесок президента в генерацію потужності.
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