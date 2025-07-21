В Украине построили почти 600 МВт новой генерации за первое полугодие 2025 года

За первое полугодие 2025 года в регионах Украины создали дополнительные 591 МВт новой генерации. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Виктор Микита.

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Что известно

«Общества и области уверенно держат курс на энергетическую децентрализацию», — отметил Микита.

Основную часть этой мощности предоставили ветровые и солнечные электростанции, а также установки в частных домохозяйствах.

В частности:

84 МВт — от ветровых электростанций;

101,4 МВт — от солнечных электростанций;

84 МВт — от солнечных панелей в частных домах.

Отдельно еще более 320 МВт мощностей прибавили благодаря когенерационным установкам. Также заработали новые мини-ТЭС общей мощностью 1,2 МВт.

Это одна из приоритетных задач глав ОВА на местах. Работаем в рамках разработанных паспортов энергонезависимости регионов, который стал стратегическим инструментом эффективного развития распределенной генерации, в том числе и газовой, во всех областях Украины", — подчеркнул Микита.

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Он добавил, что такая система делает Украину более устойчивой к российским атакам, ведь в случае повреждения одного участка сети другие будут работать.