За первое полугодие 2025 года в регионах Украины создали дополнительные 591 МВт новой генерации. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Виктор Микита.
В Украине построили почти 600 МВт новой генерации за первое полугодие 2025 года
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Что известно
«Общества и области уверенно держат курс на энергетическую децентрализацию», — отметил Микита.
Основную часть этой мощности предоставили ветровые и солнечные электростанции, а также установки в частных домохозяйствах.
В частности:
- 84 МВт — от ветровых электростанций;
- 101,4 МВт — от солнечных электростанций;
- 84 МВт — от солнечных панелей в частных домах.
Отдельно еще более 320 МВт мощностей прибавили благодаря когенерационным установкам. Также заработали новые мини-ТЭС общей мощностью 1,2 МВт.
Это одна из приоритетных задач глав ОВА на местах. Работаем в рамках разработанных паспортов энергонезависимости регионов, который стал стратегическим инструментом эффективного развития распределенной генерации, в том числе и газовой, во всех областях Украины", — подчеркнул Микита.
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Он добавил, что такая система делает Украину более устойчивой к российским атакам, ведь в случае повреждения одного участка сети другие будут работать.
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