Эмитент стейблкоина USDC подал заявку на создание трастового банка в США

Компания Circle, которая является эмитентом одного из крупнейших в мире стейблкоинов USDC, подала заявку на получение лицензии для создания национального трастового банка. Новое финансовое учреждение будет называться First National Digital Currency Bank. Об этом сообщает Business Wire.

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Цели и преимущества трастового банка

Создание собственного трастового банка позволит Circle достичь двух ключевых целей. Во-первых, укрепить инфраструктуру выпуска и управления резервами, обеспечивающими стабильность курса USDC. Во-вторых, предоставлять кастодиальные услуги (услуги по хранению активов) институциональным клиентам.

Такой банк будет действовать как федерально регулируемое учреждение. Он не сможет принимать депозиты или выдавать кредиты, как обычный коммерческий банк, но сможет выполнять функции хранителя активов и обрабатывать расчеты. Как отмечают юристы, получение единой федеральной лицензии может избавить компанию от необходимости получать многочисленные разрешения на деятельность в каждом отдельном штате.

Соответствие новому законодательству

В Circle заявляют, что этот шаг также поможет компании в полной мере соответствовать требованиям нового законопроекта о стейблкоинах GENIUS, который уже прошел Сенат и ожидает дальнейшего одобрения в Конгрессе.

Что такое резервы стейблкоина

Стейблкоины, такие как USDC, поддерживают свою стабильную стоимость (обычно 1:1 к доллару США) благодаря резервам. Это означает, что на каждый выпущенный цифровой токен USDC компания-эмитент Circle обязана держать в резерве один реальный доллар или эквивалентный ему высококачественный и ликвидный актив. Обычно эти резервы состоят из наличных средств на банковских счетах и краткосрочных государственных облигаций США.

Регулирование этих резервов является критически важным, поскольку главный риск для любого стейблкоина — это потеря доверия к его обеспечению. Если у инвесторов возникнут сомнения, что компания имеет достаточно реальных активов для покрытия всех выпущенных токенов, может начаться паническая распродажа. Это может привести к потере привязки к доллару и коллапсу стоимости стейблкоина. Поэтому регуляторы стремятся обеспечить, чтобы резервы были прозрачными, проходили регулярный аудит и состояли только из самых надежных активов.