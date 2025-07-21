Китай угрожает ответом на санкции ЕС против банков

В понедельник, 21 июля, Министерство торговли Китая заявило, что санкции «серьезно повредили торговым, экономическим и финансовым связям» и что страна будет принимать необходимые меры для «защиты законных прав и интересов китайских фирм и финансовых учреждений». Об этом пишет Bloomberg.

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Санкции против банков

Последний раунд европейских санкций затронул ряд компаний и банков в Китае, что побудило Пекин выразить протест и пообещать ответ, который защитит его собственные фирмы.

В пятницу Европейский Союз ввел санкции против двух китайских банков и пяти компаний, базирующихся в Китае, в рамках очередного раунда санкций против россии из-за ее вторжения в Украину.

Это первый случай, когда китайские банки попали в европейский санкционный список со времен российского вторжения в Украину в 2022 году.

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Согласно заявлению Европейского Совета, попавшими под санкции банками являются Heihe Rural Commercial Bank Co. и Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank Co. По данным ЕС, они были внесены в список за предоставление услуг с криптовалютой, препятствовавших достижению целей санкций.

Получить комментарий от обоих банков сразу не удалось.

Как сообщало в прошлом месяце Bloomberg News, ЕС ранее предлагал добавить их в список финансовых учреждений, якобы помогавших москве, «обрабатывая транзакции или предоставляя экспортное финансирование для торговых операций», обходящих санкции ЕС.