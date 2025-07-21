Доходы Euroclear от замороженных активов рф за полгода упали на 21%

Финансовая группа Euroclear, в которую входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank, в первом полугодии 2025 года получила 2,7 млрд евро от инвестирования российских активов, которые были заморожены в центральном депозитарии из-за санкций ЕС. Об этом сообщается на сайте группы. Это на 21% меньше, чем в первом полугодии 2024 года.

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Доход Euroclear

В первом квартале 2025 года замороженные российские активы принесли Euroclear около 1,47 млрд евро, а во втором — 1,23 млрд евро.

Процентные доходы от замороженных российских активов сократились из-за постепенного снижения ставок в регионе, говорится в пресс-релизе Euroclear. В дальнейшем группа ожидает, что процентный доход будет меняться в зависимости от будущих изменений процентных ставок ЕЦБ.

Группа сообщила, что в соответствии с требованиями ЕС Euroclear зарезервировала 1,8 млрд евро в качестве непредвиденных доходов за первое полугодие, из которых 1,6 млрд евро будут выплачены Европейской комиссии в июле 2025 года.

Российские санкции и ответные меры привели к прямым убыткам в размере 52 млн евро и потере дохода от предпринимательской деятельности в размере 16 млн евро.

Из-за санкций ЕС на балансе Euroclear Bank продолжают накапливаться заблокированные купонные выплаты и средства от погашения бумаг, которые принадлежат подпавшим под санкции организациям.

По состоянию на конец июня 2025 года баланс Euroclear Bank составлял 229 млрд евро, из которых 194 млрд евро относятся к российским активам, подпавшим под санкции. На конец марта 2025 года в банке хранилось замороженных российских активов на 195 млрд евро.

Напомним

Ранее ЕС предложил вложить деньги, полученные от инвестирования заблокированных российских активов, в рискованные инвестиции для финансирования Украины.

Однако такие действия были бы равносильны экспроприации, заявила в интервью Financial Times исполнительный директор депозитария Euroclear, где хранится основная часть средств, Валери Урбен.

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Глава Euroclear пояснила, что с юридической точки зрения такой механизм «означал бы экспроприацию наличных из Euroclear», не освобождая депозитарий «от ответственности по возмещению ущерба Центробанку россии». Это привело бы к ситуации, с которой группа «точно не сможет справиться».