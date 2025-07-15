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15 июля 2025, 13:38 Читати українською

Глава Euroclear раскритиковала планы ЕС по инвестированию российских активов в рисковые инструменты

Инвестирование замороженных российских активов в рискованные инструменты для повышения их доходности может быть приравнено к экспроприации и создаст серьезные юридические и финансовые угрозы для депозитария Euroclear. Об этом в интервью Financial Times заявила CEO Euroclear Валери Урбен.

Инвестирование замороженных российских активов в рискованные инструменты для повышения их доходности может быть приравнено к экспроприации и создаст серьезные юридические и финансовые угрозы для депозитария Euroclear.

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Риски новой инициативы ЕС

Валери Урбен предупредила, что план Еврокомиссии по переходу от безопасных инструментов (таких как депозиты в центробанках) к более рискованным классам активов для увеличения доходов от обездвиженных активов российского Центробанка — которых в Euroclear хранится около €191 млрд — является крайне опасным.

«Если вы хотите больше прибыли — вы берете на себя больше риска. Но кто будет нести эти риски?» — риторически спросила она.

Сейчас, на фоне снижения процентных ставок Европейским центральным банком, доходность от замороженных активов сокращается. Поэтому в ЕС рассматривают вариант создания специального фонда (SPV), который бы инвестировал эти средства в более доходные, но и более рискованные инструменты.

Однако, по мнению Урбен, такой шаг юридически будет означать экспроприацию активов. Это может возложить на Euroclear ответственность за потенциальное возмещение России убытков в будущем. «Мы не можем позволить себе взять на себя такие обязательства», — сказала она, подчеркнув необходимость создания отдельного механизма финансовой компенсации для покрытия возможных судебных исков.

Контекст проблемы

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году было заморожено около €260 млрд активов российского центробанка. Euroclear, как крупнейший в Европе центральный депозитарий ценных бумаг, является ответчиком в более чем 100 судебных исках, связанных с этими активами. В ответ Россия конфисковала активы клиентов Euroclear на сумму около €33 млрд, которые находились в ее юрисдикции.

В прошлом году Euroclear перечислил Украине €4 млрд доходов от замороженных активов, в этом году — €1,8 млрд.

Почему это важно

Заявление главы Euroclear освещает фундаментальный конфликт между политическим желанием заставить Россию платить больше и юридическими и финансовыми реалиями.

Позиция Euroclear является прагматичной: депозитарий является финансовым посредником, а не политическим инструментом. Любые действия, выходящие за рамки простого хранения и учета активов, такие как рискованное инвестирование, могут быть расценены судами как фактическая экспроприация. Это создает для Euroclear колоссальные юридические риски будущих исков от России на десятки миллиардов евро.

Эта ситуация демонстрирует, насколько сложен вопрос использования замороженных активов. С одной стороны, существует огромное политическое искушение найти способ заставить агрессора платить за разрушения. С другой — любой шаг, подрывающий фундаментальные принципы права собственности и надежности финансовых институтов, может иметь разрушительные последствия для репутации всей европейской финансовой системы. Предостережения со стороны таких ключевых игроков, как Euroclear и ЕЦБ, являются попыткой «остудить» горячие головы политиков и напомнить им о долгосрочных рисках, которые могут перевесить краткосрочную выгоду.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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