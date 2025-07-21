Украина может взыскать $6,9 миллиарда с «Газпрома» по решению арбитражного суда. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в телеграм-канале.

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Зеленский отметил, что заслушал доклад главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого.

«В контексте подготовки совещания с украинскими послами и обновления задач украинской дипломатии обсудили пути выполнения арбитражных решений в пользу Украины.

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В настоящее время уже есть несколько положительных решений международных арбитражей на общую сумму 6,9 миллиарда долларов. Это абсолютно справедливые решения, которые демонстрируют ответственность россии и Газпрома и утверждают силу международного права", — сказал президент.

Он добавил, что Украина готовит шаги по взысканию этих средств, и завтра 21 июля украинские послы получат соответствующие поручения.