Киевгорстрой осуществит докапитализацию на 2,56 млрд грн

23 июня 2025 г. на собрании акционеры ЧАО «ХК « Киевгорстрой » поддержали решение об увеличении уставного капитала на 2,56 млрд грн путем выпуска дополнительных простых именных акций. Это решение принято для финансовой стабилизации компании и обеспечения выполнения обязательств перед инвесторами, вложившими средства в объекты недвижимости, говорится в сообщении компании.

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Подробности

В рамках увеличения капитала Киевгорстрой принял решение выпустить 10,24 млрд новых акций номинальной стоимостью 0,25 грн каждая. Эмиссия будет проходить без публичного предложения. Размещение акций — запланировано с 1 октября по 28 ноября 2025 года.



Единственным участником размещения выступит территориальная община Киева, которая реализует свои права через Департамент коммунальной собственности Киевской городской государственной администрации.

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После завершения процесса доля общества в уставном капитале общества вырастет с 80% до примерно 99,87%, что позволит обеспечить стабильное управление компанией в интересах города и его жителей.

«Докапитализация стала вынужденным, но стратегически обоснованным решением, направленным на стабилизацию финансового состояния компании и обеспечение продолжения реализации жилищных строительных проектов», — прокомментировала Светлана Самсонова, исполняющая обязанности председателя правления ЧАО «ХК «Киевгорстрой» и добавила, что привлеченные инвестиции будут усилены. предприятия.

https://minfin.com.ua/ua/2024/02/12/121339012/" target="_blank">писал, что в феврале 2024 года наблюдательный совет Киевгорстроя назначил на должность председателя правления — президента компании Василия Олейника.