23 июня 2025 г. на собрании акционеры ЧАО «ХК «Киевгорстрой» поддержали решение об увеличении уставного капитала на 2,56 млрд грн путем выпуска дополнительных простых именных акций. Это решение принято для финансовой стабилизации компании и обеспечения выполнения обязательств перед инвесторами, вложившими средства в объекты недвижимости, говорится в сообщении компании.
Киевгорстрой осуществит докапитализацию на 2,56 млрд грн
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Подробности
В рамках увеличения капитала Киевгорстрой принял решение выпустить 10,24 млрд новых акций номинальной стоимостью 0,25 грн каждая. Эмиссия будет проходить без публичного предложения. Размещение акций — запланировано с 1 октября по 28 ноября 2025 года.
Единственным участником размещения выступит территориальная община Киева, которая реализует свои права через Департамент коммунальной собственности Киевской городской государственной администрации.
Читайте также: Власти Киева докапитализируют Киевгорстрой на 2,6 миллиарда
После завершения процесса доля общества в уставном капитале общества вырастет с 80% до примерно 99,87%, что позволит обеспечить стабильное управление компанией в интересах города и его жителей.
«Докапитализация стала вынужденным, но стратегически обоснованным решением, направленным на стабилизацию финансового состояния компании и обеспечение продолжения реализации жилищных строительных проектов», — прокомментировала Светлана Самсонова, исполняющая обязанности председателя правления ЧАО «ХК «Киевгорстрой» и добавила, что привлеченные инвестиции будут усилены. предприятия.
https://minfin.com.ua/ua/2024/02/12/121339012/" target="_blank">писал, что в феврале 2024 года наблюдательный совет Киевгорстроя назначил на должность председателя правления — президента компании Василия Олейника.
Комментарии