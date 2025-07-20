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20 июля 2025, 16:03 Читати українською

Взлом CoinDCX: Индийская криптобиржа потеряла более $44 миллионов

Индийская централизованная криптобиржа CoinDCX подверглась хакерской атаке, в результате которой из скомпрометированного кошелька было выведено около $44,2 млн. Об этом сообщил аналитик ZachXBT.

Индийская централизованная криптобиржа CoinDCX подверглась хакерской атаке, в результате которой из скомпрометированного кошелька было выведено около $44,2 млн.
Фото: freepik.com

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Информацию подтвердила компания Cyvers. По ее данным, злоумышленники атаковали один из операционных кошельков CoinDCX в сети Solana. Часть похищенных средств ($15,8 млн) была переведена в сеть Ethereum с помощью моста. Для финансирования самой атаки был использован 1 ETH, полученный через миксер Tornado Cash.

Реакция CoinDCX

Генеральный директор CoinDCX Сумит Гупта подтвердил факт взлома, отметив, что пострадал только один из аккаунтов, который использовался для обеспечения ликвидности на партнерской платформе.

Он отметил, что активы пользователей не пострадали и хранятся на холодных кошельках. По словам Гупты, вывод средств в индийских рупиях работает в обычном режиме, а все потери будут полностью покрыты из резервов CoinDCX.

Команда CoinDCX изолировала скомпрометированный аккаунт и начала сотрудничество со специалистами по кибербезопасности для расследования инцидента и усиления инфраструктуры.

Биржа также пообещала запустить программу вознаграждения за обнаружение уязвимостей (bug bounty) и обеспечить полную безопасность своей системы.

Напомним

«Минфин» писал, что в феврале 2025 года хакеры сломали одну из крупнейших криптовалютных бирж Bybit и вывели Ethereum на $1,46 млрд. Это самая масштабная кража в истории этой отрасли.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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