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20 июля 2025, 14:04 Читати українською

Британия планирует продать конфискованные биткоины более чем на $7 миллиардов — The Telegraph

Правительство Великобритании готовится к масштабным продажам конфискованной криптовалюты. По оценкам, речь идет как минимум о более чем 5 миллиардах фунтов стерлингов. Министерство внутренних дел вместе с полицией уже работает над планом реализации цифровых активов, которые должны пополнить бюджет страны на фоне роста расходов и экономического роста. Об этом сообщает The Telegraph.

Правительство Великобритании готовится к масштабным продажам конфискованной криптовалюты.
Фото: pixabay.com

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Основная часть этой суммы составляет 61 000 биткоинов, которые были изъяты еще в 2018 году во время спецоперации в рамках разоблачения финансовой пирамиды, связанной с гражданкой Китая. Тогда они стоили около 300 миллионов фунтов, но благодаря росту курса криптовалюты их стоимость сейчас превышает 5,4 млрд фунтов стерлингов ($7,2 млрд).

Продавать или держать: дискуссия в правительстве

Однако вопрос о дальнейшей судьбе этих средств вызвал споры в политических кругах. Министр финансов Рейчел Ривз остро нуждается в деньгах для покрытия бюджетного дефицита.

Однако часть экспертов и политиков предостерегает: не стоит повторять «золотую ошибку» Гордона Брауна. В 1999 году тот продал значительную часть золотого запаса Британии по низкой цене, которую впоследствии признали одним из самых неудачных соглашений в истории страны.

Читайте также: Болгария могла погасить $25 миллиардов долга, но продала биткоины еще в 2018 году

Лидер Партии реформ (Reform UK) Найджел Фарадж призывает не продавать биткоины, а создать из них национальный резерв по аналогии с инициативами Дональда Трампа в США. В Лейбористской партии эту идею исключают, указывая на высокую нестабильность криптовалют.

Что планирует правительство

В МВД сообщают, что работают над созданием официальной системы хранения и продаж цифровых активов. Она должна позволить безопасно хранить изъятую криптовалюту и впоследствии продавать ее с максимальной прибылью для государства.

Пока неизвестно, какая часть доходов от продаж пойдет непосредственно в бюджет — часть средств могут вернуть жертвам преступлений или направить в поддержку правоохранительных органов.

Этот вопрос становится все более актуальным для Великобритании, которая ищет новые источники дохода на фоне экономических вызовов.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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