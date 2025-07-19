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19 июля 2025, 14:08 Читати українською

АМКУ разрешил учредителю ОККО купить еще одну аграрную компанию

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании Vi.An Holding Limited Виталия Антонова на получение контроля над ООО «Кайрос-Холдинг». Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании Vi.
Фото: amcu.gov.ua

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Решение приобрести компанию является логическим продолжением стратегии развития в агронаправлении, расширением земельного банка, заявили в ОККО Group в комментарии Интерфакс-Украина.

«Интерес к Тернопольской и Ровенской областям, где собственно сосредоточен земельный банк компании, обусловлен как благоприятными природно-климатическими условиями, так и лучшими показателями урожайности по сравнению с другими регионами Украины», — отметили в департаменте корпоративных коммуникаций группы компаний ОККО.

Компания также напомнила, что завершает строительство элеватора на 60 000 тонн хранения, в процессе строительства биоэтаноловый завод, который должен начать производство во второй половине 2026 года.

«Мощности рассчитаны на производство 85 000 тонн биоэтанола в год, как для внутри украинских нужд, так и для продажи на внешние рынки», — говорится в сообщении.

Кроме того, важной составляющей аграрного портфеля в OККО назвали партнерство с Гадз-Агро (Тернопольская обл.), вместе с которой компания развивает агропроизводство.

Кайрос-холдинг

ООО «Кайрос-Холдинг» основано в 2024 году во Львове. Специализируется на выращивании зерновых, бобовых и масличных культур, организации строительства зданий, посредничестве в торговле товарами широкого ассортимента, оптовой торговле твердым, жидким, газообразным топливом.

Согласно данным сервиса Opendatabot, предприятие в 2024 году получило доход 1,543 млн грн, чистый убыток 1,136 млн грн, имеет долговые обязательства на 857,395 млн грн, активы оцениваются в 856,31 млн грн. Уставный фонд — 50 тыс. грн.

На предприятии работает 1 сотрудник. Бенефициарами являются бизнесмены Богдан Кусьпись и Иван Коцо, которые владеют рядом хлебобулочных заводов во Львове и Виннице, ресторанами, строительными компаниями.

OKKO Group

OKKO Group объединяет более 10 разнопрофильных бизнесов в сфере производства, торговли, строительства, страховых, сервисных и других услуг. Флагманской компанией группы является концерн «Галнефтегаз», управляющий одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине под брендом «ОККО», насчитывающий около 400 автозаправочных комплексов.

Основателем и конечным бенефициаром группы Виталий Антонов.

Напомним

В ноябре АМКУ разрешил Vi.An Holding Limited приобрести более 50% в уставном капитале ООО «Бистрицкое Инвест», которое имеет спецразрешение на добычу газа во Львовской области.

В феврале АМКУ дал добро на продажу агропредприятий во Львовской области Vi.An Holding Limited.

Также в феврале АМКУ разрешило АО «Концерн Галнефтегаз» (владелец сети АЗС ОККО) приобрести сеть электрозаправок ТОКА.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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