Задолженность по пенсиям достигла 85 миллиардов: Правительство утвердило новый механизм выплат

В 2025 году государство имеет задолженность почти 85 млрд грн по решениям судов по пенсионным выплатам. Для решения этой проблемы правительство планирует выделить отдельный бюджет и применить единый порядок выплат. Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак на своей странице в Facebook.

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Марчак объяснила, что ранее государство сразу перечисляло текущий размер пенсий, назначенных по решению суда, в то время как суммы доплат за прошедшие периоды становились в очередь.

По ее словам, на 2025 год государство выплатило долги только по вступившим в силу решениям до 20 ноября 2020 года. Другие выплаты до сих пор «стоят в очереди».

Новый подход к погашению долгов

Что меняется:

1. Впервые в бюджете Пенсионного фонда будут отдельно выделены средства именно на выплаты по судебным решениям, в зависимости от источников финансирования:

те, которые должны финансироваться из государственного бюджета (так как касаются «специальных» пенсий, выплачиваемых именно за счет средств госбюджета);

те, которые должны финансироваться по страховым взносам.

2. Для исполнения судебных решений будут применяться одинаковые правила:

и для «текущих» судебных решений (где речь идет о текущих выплатах пенсии после пересчета на исполнение судебных решений),

и для «ретроспективных», то есть доначисленных доплат за предыдущие годы.

3. Ежемесячные выплаты: выплаты будут производиться всем одновременно, пропорционально средствам, имеющимся в бюджете ПФУ в каждый конкретный месяц.

4. Новый уровень прозрачности:

вся информация о решениях, принятых Пенсионным фондом во исполнение, будет размещаться на портале ПФУ; она будет отображаться в личном кабинете человека;

а агрегированные данные о том, какой объем решений находится на исполнении и с какой динамикой выплачиваются, будут публиковаться в формате открытого дашборда на сайте ПФУ.

Марчак добавила, что постановление правительства уже вступило в силу, и сейчас идет техническая подготовка к ее реализации.

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«Оно (постановление, — ред.) — не „волшебная палочка“, которая мгновенно закроет 85 млрд грн долгов. Но это системный, справедливый и прозрачный механизм, позволяющий начать движение в правильном направлении и вернуть государству репутацию того, кто выполняет взятые на себя обязательства», — отметила замминистра.