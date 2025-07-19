Следом за ЕС: Британия снижает предельную цену на российскую нефть

Великобритания объявила о понижении предельной цены на российскую нефть. Это решение направлено непосредственно на сокращение нефтяных доходов Кремля. Об этом говорится в пресс-релизе британского правительства.

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Новая мера позволит снизить рыночную стоимость российской нефти с $60 до $47,60 за баррель. Это напрямую повлияет на нефтяные доходы россии, которые к маю уже упали на 35% в годовом исчислении. Цель — ограничить попадание «нефтяных денег» в военную казну путина.

«Великобритания и ее союзники в ЕС усиливают давление на военную казну Кремля, еще больше перекрывая самый ценный источник финансирования его войны против Украины», — заявила министр финансов Великобритании Рейчел Ривз, выступая на саммите G20 в Южной Африке.

Отмечается, что Великобритания уже приняла решительные меры, чтобы перекрыть пути доступ к нефтяным прибылям. Лондон ввел санкции против более 250 судов, транспортирующих российские энергоносители.

Кроме того, Британия обязалась предоставлять Украине ежегодную военную помощь в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов — столько, сколько потребуется.

Напомним

«Минфин» писал, что Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) на внеочередном заседании в пятницу, 18 июля, согласовал 18-й пакет санкций Европейского Союза против россии.

Этим решением ЕС вводит один из самых серьезных пакетов санкций против россии, направленный на ослабление ее военного потенциала.

В частности, ЕС снижает предельную цену на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель.