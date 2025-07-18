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18 июля 2025, 18:37 Читати українською

Вице-премьер Федоров планирует создать в Украине аналог «департамента эффективности» Илона Маска

Первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал планы запустить в Украине аналог американского Департамента эффективности правительства (DOGE), который в США возглавлял Илон Маск. Целью инициативы является срочное сокращение государственных расходов и оценка эффективности работы госорганов. Об этом в пятницу, 18 июля, пишет hromadske.

Первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал планы запустить в Украине аналог американского Департамента эффективности правительства (DOGE), который в США возглавлял Илон Маск.

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Поиск руководителя и цели проекта

О своих планах Михаил Федоров сообщил в соцсети Threads.

«Буду искать человека, который возглавит это направление», — заявил он.

По словам министра, украинский аналог DOGE нужен для нескольких проектов, где необходимо «срочно сократить расходы и оценить эффективность».

Американский опыт DOGE

Департамент по вопросам эффективности правительства в США был создан как частная инициатива для консультирования Белого дома после победы Дональда Трампа на выборах. Возглавил его Илон Маск, который активно поддерживал Трампа.

Несмотря на неофициальный статус, деятельность DOGE была достаточно резонансной. Сообщалось, что его сотрудники пытались получить доступ к системам госказны и данным налоговой службы, а также рассылали миллионам госслужащих письма с требованием отчитываться о своей работе под угрозой увольнения.

Впрочем, по оценке министра финансов США Скотта Бессента, деятельность департамента уже сэкономила для страны около $50 миллиардов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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