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18 июля 2025, 14:07 Читати українською

Палата представителей США, со второй попытки, поддержала пакет законов о криптовалютах

Палата представителей США одобрила процедурное решение, которое позволяет вынести на финальное голосование пакет из трех ключевых законопроектов о регулировании криптовалют. Это произошло после провального голосования в начале недели и личного вмешательства президента Дональда Трампа. Об этом пишет Incrypted.

Палата представителей США одобрила процедурное решение, которое позволяет вынести на финальное голосование пакет из трех ключевых законопроектов о регулировании криптовалют.

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Детали голосования

Решение было принято с минимальным перевесом: 217 конгрессменов проголосовали «за», 212 — «против». Голосование прошло строго по партийной линии — ни один представитель Демократической партии не поддержал инициативу.

По словам журналистки Fox Business Элеонор Терретт, это процедурное голосование стало самым длительным в истории Палаты представителей и длилось почти 10 часов. Некоторые республиканцы несколько раз меняли свою позицию, ожидая сигнала от партийного руководства.

Напомним, 15 июля первая попытка продвинуть эти законопроекты провалилась, когда 12 республиканцев проголосовали против. После этого в ситуацию вмешался президент Дональд Трамп. Он провел встречу в Овальном кабинете с 11 из 12 республиканцев, которые голосовали против.

Что дальше

Это процедурное решение открывает путь для финального голосования по существу законопроектов. Ожидается, что голосование по GENIUS Act (о стейблкоинах) может состояться 18 июля. По данным CoinDesk, в случае принятия его сразу передадут на подпись президенту Трампу, поскольку этот документ уже был одобрен Сенатом.

Голосование по CLARITY Act (об общем регулировании криптоактивов), по данным Punchbowl News, может состояться на следующей неделе. В то же время положения третьего законопроекта, Anti-CBDC Act (о запрете цифрового доллара), по информации журналистов, будут включены в оборонный бюджет США.

Почему это важно

Успешное процедурное голосование является большой политической победой для администрации Трампа и Республиканской партии, которые сделали принятие крипторегулирования одним из своих приоритетов. Это демонстрирует, что после неудачной первой попытки руководству партии и президенту удалось достичь компромисса с консервативным крылом своих однопартийцев.

Включение запрета CBDC в оборонный бюджет, вероятно, и стало тем компромиссом, который удовлетворил требования таких конгрессменов, как Марджори Тейлор Грин, и позволил разблокировать весь пакет.

Для криптоиндустрии США это долгожданный шаг. Принятие этих законов, особенно GENIUS Act и CLARITY Act, может наконец положить конец годам регуляторной неопределенности, которая мешала развитию отрасли и заставляла многие компании работать за пределами США.

Создание четких «правил игры» для стейблкоинов и разграничение полномочий между SEC и CFTC станет мощным сигналом для рынка, который может привлечь в индустрию новые институциональные инвестиции и укрепить позиции США как одного из мировых криптохабов.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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