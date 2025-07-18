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18 июля 2025, 12:23 Читати українською

Один из сильнейших: Послы ЕС одобрили 18-й пакет санкций против россии

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) на внеочередном заседании в пятницу, 18 июля, согласовал 18 пакет санкций Европейского Союза против россии. Об этом сообщила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в X.

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) на внеочередном заседании в пятницу, 18 июля, согласовал 18 пакет санкций Европейского Союза против россии.
Фото: fru.ua

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Этим решением ЕС вводит один из самых серьезных пакетов санкций против россии, направленный на ослабление ее военного потенциала.

«ЕС только одобрил один из сильнейших на сегодняшний день пакетов санкций против россии. Мы еще больше сокращаем военный бюджет Кремля, преследуя еще 105 кораблей теневого флота, их поставщиков, и ограничивая доступ российских банков к финансированию», — написала Каллас.

Основные положения

Глава европейской дипломатии добавила, что новый пакет санкций также предусматривает:

  • Запрет использования трубопроводов системы «Северный поток».
  • Снижение граничной цены на российскую нефть.
  • Ограничения на экспорт технологий, используемых в российских беспилотниках.

Кроме того, под санкции ЕС попадут китайские банки, предприятия российского военно-промышленного комплекса, а также нефтеперерабатывающий завод «Роснефть» в Индии.

Подробности

Как пишет Reuters, со ссылкой на дипломатов, 18-й пакет санкций снизит ценовой предел G7 для сырой нефти до $47,6 за баррель.

По данным «Европейской правды», ссылающейся на источник в Совете Е С, санкционный пакет включает санкции:

В энергетической сфере:

  • снижение «ценового потолка» на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель и введение динамической процедуры пересмотра этого показателя с тем, чтобы он имел эффект;
  • запрещение импорта нефтепродуктов из переработанной в третьих странах российской нефти (кроме некоторых, в частности, Норвегии, Британии, США, Канады);
  • новый запрет на транзакции, связанные с «Северными потоками», в том числе для предоставления товаров или услуг, который должен «поставить крест» на будущем использовании трубопроводов;
  • санкции против 105 судов так называемого теневого флота, что увеличивает общее их количество в списке более 400. В то же время три японских судна из предыдущих списков исключили.

В финансовой сфере:

  • расширение уже существующих санкций на SWIFT до полного запрета транзакций, с включением еще 22 российских банков — почти удвоит список;
  • запрет на транзакции с русским фондом прямых инвестиций, его инвестициями и финансовыми учреждениями, поддерживающими эти инвестиции. Под санкции попали 4 российские компании, в которые осуществлялись инвестиции.
  • понижение критериев для санкций против финансово-кредитных учреждений в третьих странах при содействии рф в обходе санкций, в том числе нефтяных, и поддержке ее ОПК.

В торговой сфере:

  • санкции против еще 26 компаний за обход санкций, в том числе 11 за пределами россии — семи компаний в Китае, троих в Гонконге, 4 в Турции;
  • дополнительные экспортные запреты для усложнения рф доступа к технологиям, применяемым в ОПК, в том числе станков, используемых в процессе производства «Искандеров»;
  • расширение запрета на транзит на новые виды товаров, используемых в строительстве, транспорте и энергетике;
  • расширение экспортного запрета (список пополнился некоторой продукцией машиностроительной отрасли, химической промышленности, некоторых металлов и пластиков).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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KValera
KValera
18 июля 2025, 13:54
#
Після такої потужності, росії осталось 2−3 тижні
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