Украинская гривна недооценена по отношению к доллару на 47,5%. При этом гривна поднялась с шестого на восьмое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг Мака. Об этом говорится в данных рейтинга The Economist за июль 2025 года.
Индекс Биг Мака: сколько должен стоить доллар в Украине
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Биг Мак стоит 132 гривны в Украине и $6,01 в США. Из этого следует, что курс украинской валюты недооценен на 47,5% по сравнению с фактическим обменным курсом 41,81 грн/$, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 21,96 грн/$.
В январе 2025 года украинская гривна была на шестом месте с конца в списке самых недооцененных валют мира. За это время курс доллара упал на 19 копеек, однако Биг Мак подорожал в Украине на 12 грн., а в США на $0,22.
Самые недооцененные валюты
Наиболее недооцененными валютами мира в июле 2025 года являются денежные единицы:
- Египта (-57,9%),
- Индонезии (-57%),
- Индии (-56,2%),
- Тайваня (-55,7%),
- Вьетнама (-51,6%),
- Филиппин (-50,4%),
- ЮАР (-49,8%).
Наиболее переоцененные валюты
Наиболее переоцененными валютами являются:
- швейцарский франк (+49,6%),
- уругвайское песо (+29,6%),
- норвежская крона (+22,1%),
- шведская крона (+21,8%),
- датская крона (+16,6%),
- евро (+15,2%),
- британский фунт (+13,5%).
Напомним
В 2022 году украинская гривна опустилась на шестое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг Мака.
В 2021 году, согласно индексу Биг Мака, $1 в Украине должен стоить 11,5 грн.
В 2019 году украинская гривна была одной из самых недооцененных валют мира, а ее реальный курс, согласно индексу Биг Мака, должен был составлять 10,05 грн/$.
В 2018 году гривна по индексу Биг Мака была недооценена на 65,1% — больше всего в мире. Тогда подчеркивалось, что реальный курс гривны должен составлять 9,68 грн/$.
Что оценивают
В исследовании, которое проводится с 1986 года, оценивается стоимость бургера «Биг Мак», продаваемого в популярной сети фаст-фудов «МакДоналдс». The Economist сравнивает стоимость бургеров во всех странах мира с его стоимостью в США.
История рейтинга Биг Мака
Рейтинг Биг Мака начали сочинять в 1986 году и за основу расчетов взяли цену обычного бутерброда. Финансисты объяснили свой выбор тем, что гамбургер Биг Мак — это своеобразный аналог продуктовой корзины, поскольку в нем есть хлеб, мясо и овощи.
Комментарии - 2
Стаття цікава, дякую!
Проте варто розуміти, що де факто ну не буде в усіх країнах світу коштувати однаково Біг Мак, через велику низку факторів, від того, що різні постачальники в різних країнах, ну, умовно, картоплі, за свої послуги будуть брати різні суми, до вартості електроенергії, середньої зп, попиту споживачів (навіть в додатку Макдака, в різних містах України — різні ціни на одну і ту саму продукцію), бо в умовних штатах попит на біг ман буде не такий, як в якій спекотній Африці, також вартість будівельних матеріалів у місцевих постачальників, бо ніхто не продасть вам умовну цеглину в Україні, за такою ж ціною як в штатах, або Берліні, плюс Макдак в будь-якому випадку буде змінювати ціни на один і той же продукт, в залежності від країни, бо в усіх країнах різні податки, різні мита, різна вартість палива (якщо з націнками), тому Біг мак не може коштувати в усьому світі однаково ну ніяк)