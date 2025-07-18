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18 июля 2025, 11:25 Читати українською

Индекс Биг Мака: сколько должен стоить доллар в Украине

Украинская гривна недооценена по отношению к доллару на 47,5%. При этом гривна поднялась с шестого на восьмое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг Мака. Об этом говорится в данных рейтинга The Economist за июль 2025 года.

Украинская гривна недооценена по отношению к доллару на 47,5%.
Фото: AI

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Биг Мак стоит 132 гривны в Украине и $6,01 в США. Из этого следует, что курс украинской валюты недооценен на 47,5% по сравнению с фактическим обменным курсом 41,81 грн/$, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 21,96 грн/$.

В январе 2025 года украинская гривна была на шестом месте с конца в списке самых недооцененных валют мира. За это время курс доллара упал на 19 копеек, однако Биг Мак подорожал в Украине на 12 грн., а в США на $0,22.

Самые недооцененные валюты

Наиболее недооцененными валютами мира в июле 2025 года являются денежные единицы:

  • Египта (-57,9%),
  • Индонезии (-57%),
  • Индии (-56,2%),
  • Тайваня (-55,7%),
  • Вьетнама (-51,6%),
  • Филиппин (-50,4%),
  • ЮАР (-49,8%).

Наиболее переоцененные валюты

Наиболее переоцененными валютами являются:

  • швейцарский франк (+49,6%),
  • уругвайское песо (+29,6%),
  • норвежская крона (+22,1%),
  • шведская крона (+21,8%),
  • датская крона (+16,6%),
  • евро (+15,2%),
  • британский фунт (+13,5%).

Напомним

В 2022 году украинская гривна опустилась на шестое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг Мака.

В 2021 году, согласно индексу Биг Мака, $1 в Украине должен стоить 11,5 грн.

В 2019 году украинская гривна была одной из самых недооцененных валют мира, а ее реальный курс, согласно индексу Биг Мака, должен был составлять 10,05 грн/$.

В 2018 году гривна по индексу Биг Мака была недооценена на 65,1% — больше всего в мире. Тогда подчеркивалось, что реальный курс гривны должен составлять 9,68 грн/$.

Что оценивают

В исследовании, которое проводится с 1986 года, оценивается стоимость бургера «Биг Мак», продаваемого в популярной сети фаст-фудов «МакДоналдс». The Economist сравнивает стоимость бургеров во всех странах мира с его стоимостью в США.

История рейтинга Биг Мака

Рейтинг Биг Мака начали сочинять в 1986 году и за основу расчетов взяли цену обычного бутерброда. Финансисты объяснили свой выбор тем, что гамбургер Биг Мак — это своеобразный аналог продуктовой корзины, поскольку в нем есть хлеб, мясо и овощи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Я_ __
Я_ __
18 июля 2025, 12:05
#
«Індекс Біг Мака: скільки повинен коштувати долар в Україні»

Стаття цікава, дякую!

Проте варто розуміти, що де факто ну не буде в усіх країнах світу коштувати однаково Біг Мак, через велику низку факторів, від того, що різні постачальники в різних країнах, ну, умовно, картоплі, за свої послуги будуть брати різні суми, до вартості електроенергії, середньої зп, попиту споживачів (навіть в додатку Макдака, в різних містах України — різні ціни на одну і ту саму продукцію), бо в умовних штатах попит на біг ман буде не такий, як в якій спекотній Африці, також вартість будівельних матеріалів у місцевих постачальників, бо ніхто не продасть вам умовну цеглину в Україні, за такою ж ціною як в штатах, або Берліні, плюс Макдак в будь-якому випадку буде змінювати ціни на один і той же продукт, в залежності від країни, бо в усіх країнах різні податки, різні мита, різна вартість палива (якщо з націнками), тому Біг мак не може коштувати в усьому світі однаково ну ніяк)
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0
agsmith15
agsmith15
18 июля 2025, 13:30
#
Сравните лучше цены на бензин, вот и будет реальный курс доллара.
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