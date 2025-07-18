Индекс Биг Мака: сколько должен стоить доллар в Украине

Украинская гривна недооценена по отношению к доллару на 47,5%. При этом гривна поднялась с шестого на восьмое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг Мака. Об этом говорится в данных рейтинга The Economist за июль 2025 года.

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Биг Мак стоит 132 гривны в Украине и $6,01 в США. Из этого следует, что курс украинской валюты недооценен на 47,5% по сравнению с фактическим обменным курсом 41,81 грн/$, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 21,96 грн/$.

В январе 2025 года украинская гривна была на шестом месте с конца в списке самых недооцененных валют мира. За это время курс доллара упал на 19 копеек, однако Биг Мак подорожал в Украине на 12 грн., а в США на $0,22.

Самые недооцененные валюты

Наиболее недооцененными валютами мира в июле 2025 года являются денежные единицы:

Египта (-57,9%),

Индонезии (-57%),

Индии (-56,2%),

Тайваня (-55,7%),

Вьетнама (-51,6%),

Филиппин (-50,4%),

ЮАР (-49,8%).

Наиболее переоцененные валюты

Наиболее переоцененными валютами являются:

швейцарский франк (+49,6%),

уругвайское песо (+29,6%),

норвежская крона (+22,1%),

шведская крона (+21,8%),

датская крона (+16,6%),

евро (+15,2%),

британский фунт (+13,5%).

Напомним

В 2022 году украинская гривна опустилась на шестое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг Мака.

В 2021 году, согласно индексу Биг Мака, $1 в Украине должен стоить 11,5 грн.

В 2019 году украинская гривна была одной из самых недооцененных валют мира, а ее реальный курс, согласно индексу Биг Мака, должен был составлять 10,05 грн/$.

В 2018 году гривна по индексу Биг Мака была недооценена на 65,1% — больше всего в мире. Тогда подчеркивалось, что реальный курс гривны должен составлять 9,68 грн/$.

Что оценивают

В исследовании, которое проводится с 1986 года, оценивается стоимость бургера «Биг Мак», продаваемого в популярной сети фаст-фудов «МакДоналдс». The Economist сравнивает стоимость бургеров во всех странах мира с его стоимостью в США.

История рейтинга Биг Мака

Рейтинг Биг Мака начали сочинять в 1986 году и за основу расчетов взяли цену обычного бутерброда. Финансисты объяснили свой выбор тем, что гамбургер Биг Мак — это своеобразный аналог продуктовой корзины, поскольку в нем есть хлеб, мясо и овощи.