Болгария могла погасить $25 миллиардов долга, но продала биткоины еще в 2018 году

В 2017 году Болгария конфисковала более 200 тысяч биткоинов и продала их в следующем году. Пока эта сумма была бы более чем достаточной для покрытия всего государственного долга страны. Об этом сообщает Cointelegraph.

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Когда Болгария конфисковала 213 519 биткоинов в конце 2017 года, они стоили около $3,5 млрд, что составило примерно пятую часть национального долга страны. Однако правительство продало биткоины вскоре после изъятия.

Сегодня то же количество биткоинов стоило бы около $25,24 млрд. Это превышает государственный долг страны в $24 млрд, согласно данным World Economics.

Это может создать впечатление, что Болгария допустила ошибку, но, как известно, все умны задним числом.

Что говорят эксперты

Основатель Obchakevich Research, Алексей Обчакевич, отметил, что волатильность биткоина усложняет его использование в качестве стабильного резерва.

Роберт Знидар, директор платформы управления криптоактивами Iconomi, был более критичен к этому решению. По его мнению, продажи были мотивированы незнанием философии, полезности и миссии BTC.

«Учитывая признание, которое BTC и криптовалюты получили за последний год, я уверен, что такое больше не повторится», — добавил он.

Обчакевич считает, что потенциальные преимущества содержания биткоинов были бы омрачены рисками резкого падения стоимости. Вместо того чтобы держать их как резерв, он предлагает, чтобы страна диверсифицировала свои активы.

«Необходимо ограничить долю биткоина примерно до 10−15%, проводить поэтапную ликвидацию, хеджирование через деривативы и иметь четкую правовую базу во избежание макроэкономической нестабильности», — пояснил он.

Валентин Михов, согенеральный директор Web3 маркет-мейкера Enflux, являющийся болгарином, не столь уверен в правильности решения своего правительства.

По словам Михова, эта история отражает, насколько большинство правительств по-прежнему неправильно понимают, чем может быть крипта: не просто спекулятивным активом, а возможностью для стратегического резерва.

Кто держит больше биткоинов

Согласно данным Bitbo, коллективно страны удерживают около 529,705 BTC, примерно 2,52% от общего предложения.

Два крупнейших владельца — это США и Китай. Они содержат 207,189 BTC и 194,000 BTC соответственно. Великобритания на третьем месте с запасами в размере 61 000 BTC. За ней следует Украина с 46,351 BTC, куда входят и биткоины, задекларированные государственными служащими. На пятом месте — Бутан с 13,029 BTC.

Напомним

«Минфин» писал, что в распоряжении правительства США находится гораздо меньше биткоинов, чем ранее предполагали аналитики. Речь идет о 28 988 BTC, что эквивалентно примерно $3,4 млрд по текущему курсу. Это существенно отличается от распространенных оценок около 200 000 BTC, которые оценивались более чем в $24 млрд.